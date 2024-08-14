https://ria.ru/20240814/ukraina-1966261689.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:50
2024-08-14T19:50
2024-08-14T19:53
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Николаевской, Одесской и Кировоградской областей, где ее объявили в 19.30 мск. В Полтавской области тревога прозвучала в 19.35. В остальных указанных областях, а также в Киеве тревогу объявили в 19.42.Также тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще 7 областях Украины объявили воздушную тревогу