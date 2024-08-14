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В США поздравили НАТО с неожиданным "достижением" на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966254918.html
В США поздравили НАТО с неожиданным "достижением" на Украине
В США поздравили НАТО с неожиданным "достижением" на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
В США поздравили НАТО с неожиданным "достижением" на Украине
Североатлантический альянс, осуществляя совместно с ВСУ вторжение в Курскую область, не подумал о жесткой ответной реакции России, заявил американский разведчик РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:04
2024-08-14T19:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир зеленский
нато
владимир путин
украина
скотт риттер
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс, осуществляя совместно с ВСУ вторжение в Курскую область, не подумал о жесткой ответной реакции России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Поздравляю НАТО, вы идиоты. Вы вторглись в Россию и не думали, что за это придется заплатить", — отметил он.По словам разведчика в отставке, операция вызовет жесткую ответную реакцию со стороны Москвы. Военный не исключил, что в результате этих действий падет режим Владимира Зеленского, а Украина может столкнуться с угрозой для Киева и Львова."Все кончено. Украина мертва — это единственный исход теперь. Вопрос в том, хочет ли Запад умереть вместе с ней", — резюмировал Риттер.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/nato-1966235077.html
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россия, курская область, владимир зеленский, нато, владимир путин, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
В США поздравили НАТО с неожиданным "достижением" на Украине

Риттер: НАТО не подумала об ответе России на вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс, осуществляя совместно с ВСУ вторжение в Курскую область, не подумал о жесткой ответной реакции России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Поздравляю НАТО, вы идиоты. Вы вторглись в Россию и не думали, что за это придется заплатить", — отметил он.
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По словам разведчика в отставке, операция вызовет жесткую ответную реакцию со стороны Москвы. Военный не исключил, что в результате этих действий падет режим Владимира Зеленского, а Украина может столкнуться с угрозой для Киева и Львова.
"Все кончено. Украина мертва — это единственный исход теперь. Вопрос в том, хочет ли Запад умереть вместе с ней", — резюмировал Риттер.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийНАТОВладимир ПутинУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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