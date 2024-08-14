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"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области
Самоубийственная акция киевского режима в Курской области приведет к скорейшему краху Украины, за которым Владимир Зеленский, предположительно, будет наблюдать... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:23
2024-08-14T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
флорида
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Самоубийственная акция киевского режима в Курской области приведет к скорейшему краху Украины, за которым Владимир Зеленский, предположительно, будет наблюдать из Флориды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Благодаря этой идиотской авантюре конец Украины стал гораздо ближе, и Зеленский и его приближенные, скорее всего, будут наблюдать за ним из своих шикарных поместий во Флориде", — написал он.Как отметил журналист, в курском приграничье ВСУ стремительно теряют свои и без того скудные резервы не на хорошо укрепленных позициях на украинской территории, а на российских просторах, где они будут легко уничтожены."Это не "авантюра" Зеленского, это самоубийственная миссия, совершенно не имеющая оправдания", — считает Боуз.В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно информации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240814/ofitser-1966175519.html
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в мире, украина, россия, флорида, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Флорида, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области

Боуз: провокация ВСУ в Курской области приведет к уничтожению Украины

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Самоубийственная акция киевского режима в Курской области приведет к скорейшему краху Украины, за которым Владимир Зеленский, предположительно, будет наблюдать из Флориды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Благодаря этой идиотской авантюре конец Украины стал гораздо ближе, и Зеленский и его приближенные, скорее всего, будут наблюдать за ним из своих шикарных поместий во Флориде", — написал он.
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Как отметил журналист, в курском приграничье ВСУ стремительно теряют свои и без того скудные резервы не на хорошо укрепленных позициях на украинской территории, а на российских просторах, где они будут легко уничтожены.
«
"Это не "авантюра" Зеленского, это самоубийственная миссия, совершенно не имеющая оправдания", — считает Боуз.
В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно информации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФлоридаКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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