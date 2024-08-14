https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html

"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области

"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области

Самоубийственная акция киевского режима в Курской области приведет к скорейшему краху Украины, за которым Владимир Зеленский, предположительно, будет наблюдать... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:23

2024-08-14T17:23

2024-08-14T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

флорида

курская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Самоубийственная акция киевского режима в Курской области приведет к скорейшему краху Украины, за которым Владимир Зеленский, предположительно, будет наблюдать из Флориды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Благодаря этой идиотской авантюре конец Украины стал гораздо ближе, и Зеленский и его приближенные, скорее всего, будут наблюдать за ним из своих шикарных поместий во Флориде", — написал он.Как отметил журналист, в курском приграничье ВСУ стремительно теряют свои и без того скудные резервы не на хорошо укрепленных позициях на украинской территории, а на российских просторах, где они будут легко уничтожены."Это не "авантюра" Зеленского, это самоубийственная миссия, совершенно не имеющая оправдания", — считает Боуз.В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно информации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240814/ofitser-1966175519.html

https://ria.ru/20240814/vsu-1966161965.html

украина

россия

флорида

курская область

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в мире, украина, россия, флорида, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины