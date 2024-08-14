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Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 14.08.2024 (обновлено: 19:08 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966170682.html
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
На Западе скрывают большие потери украинской армии в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Западные СМИ игнорируют тяжелые потери РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:18
2024-08-14T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Западе скрывают большие потери украинской армии в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — написал он. Боуз добавил, что российские войска взяли много трофейного натовского оружия. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240814/merkuris-1966120684.html
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область

Журналист Боуз: западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Западе скрывают большие потери украинской армии в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — написал он.
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Боуз добавил, что российские войска взяли много трофейного натовского оружия.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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