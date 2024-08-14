https://ria.ru/20240814/ukraina-1966170682.html

Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область

Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область

На Западе скрывают большие потери украинской армии в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Западные СМИ игнорируют тяжелые потери РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:18

2024-08-14T15:18

2024-08-14T19:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Западе скрывают большие потери украинской армии в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — написал он. Боуз добавил, что российские войска взяли много трофейного натовского оружия. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240814/merkuris-1966120684.html

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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины