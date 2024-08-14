Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Журналист Боуз: западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Западе скрывают большие потери украинской армии в Курской области, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — написал он.
"Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — написал он.
Боуз добавил, что российские войска взяли много трофейного натовского оружия.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.