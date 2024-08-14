https://ria.ru/20240814/ukraina-1966140504.html
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину - РИА Новости, 14.08.2024
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Гражданин Украины Владимир Ц., подозреваемый немецкими спецслужбами в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", в начале июля выехал из Польши на... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:14
2024-08-14T13:14
2024-08-14T13:28
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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Владимир Ц., подозреваемый немецкими спецслужбами в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", в начале июля выехал из Польши на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк. "Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк. Она уточнила, что Польша не задержала данного гражданина так как немецкие власти внесли фамилию подозреваемого в базу данных европейских ордеров об аресте, но "он не числился в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража (Польши – ред.) а значит, немецкая сторона не ввела туда его данные".При этом в прокуратуре подтвердили, что польская полиция по запросу немецких коллег вела поиск Владимира Ц., который жил в Прушкове под Варшавой. По ее словам, "Владимира Ц. не удалось застать в его предполагаемом месте жительства".Ранее телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". З. якобы был за рулём автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на Северных потоках диверсионная группа.Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html
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в мире, польша, украина, северный поток, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, россия, северный поток — 2
В мире, Польша, Украина, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Песков, Россия, Северный поток — 2
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
Генпрокурор Адамяк: подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал на Украину
ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Гражданин Украины Владимир Ц., подозреваемый немецкими спецслужбами в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", в начале июля выехал из Польши на Украину, сообщила журналистам пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк.
«
"Этот мужчина в начале июля пересек границу Польши с Украиной", - сказала Адамяк.
Она уточнила, что Польша не задержала данного гражданина так как немецкие власти внесли фамилию подозреваемого в базу данных европейских ордеров об аресте, но "он не числился в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража (Польши – ред.) а значит, немецкая сторона не ввела туда его данные".
При этом в прокуратуре подтвердили, что польская полиция по запросу немецких коллег вела поиск Владимира Ц., который жил в Прушкове под Варшавой. По ее словам, "Владимира Ц. не удалось застать в его предполагаемом месте жительства".
Ранее телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". З. якобы был за рулём автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на Северных потоках диверсионная группа.
Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.