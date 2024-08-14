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Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966115462.html
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США - РИА Новости, 14.08.2024
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:36
2024-08-14T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
бриджит бринк
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном, следует из заявления пресс-службы Зеленского. О'Брайен прибыл в Киев во вторник, о чем сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, визит помощника госсекретаря посылает сильный сигнал и показывает, что поддержка Киева Вашингтоном не ослабевает. "Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США", - говорится в публикации на сайте Зеленского. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, бриджит бринк, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Бриджит Бринк, Владимир Путин
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США

Ермак обсудил с помощником госсекретаря США О'Брайеном ситуацию на поле боя с РФ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном, следует из заявления пресс-службы Зеленского.
О'Брайен прибыл в Киев во вторник, о чем сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, визит помощника госсекретаря посылает сильный сигнал и показывает, что поддержка Киева Вашингтоном не ослабевает.
"Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США", - говорится в публикации на сайте Зеленского.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийБриджит БринкВладимир Путин
 
 
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