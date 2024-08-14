https://ria.ru/20240814/ukraina-1966115462.html

Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США

Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США - РИА Новости, 14.08.2024

Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:36

2024-08-14T11:36

2024-08-14T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

бриджит бринк

владимир путин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном, следует из заявления пресс-службы Зеленского. О'Брайен прибыл в Киев во вторник, о чем сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, визит помощника госсекретаря посылает сильный сигнал и показывает, что поддержка Киева Вашингтоном не ослабевает. "Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США", - говорится в публикации на сайте Зеленского. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, бриджит бринк, владимир путин