https://ria.ru/20240814/ukraina-1966115462.html
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США - РИА Новости, 14.08.2024
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:36
2024-08-14T11:36
2024-08-14T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
бриджит бринк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном, следует из заявления пресс-службы Зеленского. О'Брайен прибыл в Киев во вторник, о чем сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, визит помощника госсекретаря посылает сильный сигнал и показывает, что поддержка Киева Вашингтоном не ослабевает. "Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США", - говорится в публикации на сайте Зеленского. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, бриджит бринк, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Бриджит Бринк, Владимир Путин
Ермак отчитался о ходе боев с Россией перед помощником госсекретаря США
Ермак обсудил с помощником госсекретаря США О'Брайеном ситуацию на поле боя с РФ