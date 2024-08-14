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На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966089999.html
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область, пишет Newsweek. "Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:48
2024-08-14T09:48
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
в мире
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область, пишет Newsweek. "Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…" — цитирует издание бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака. В статье приводится аналогичное мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, заявившего, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ.Издание напомнило заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240814/rossiya-1966080309.html
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россия, курская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, В мире
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область

Newsweek: на Украине испугались ответа ВС РФ на атаку ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область, пишет Newsweek.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…" — цитирует издание бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.
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В статье приводится аналогичное мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, заявившего, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ.

Издание напомнило заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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