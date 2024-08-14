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"Удвоил прибыль": СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966065861.html
"Удвоил прибыль": СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине
"Удвоил прибыль": СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
"Удвоил прибыль": СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине
Западные военные компании являются главными выгодоприобретателями конфликта на Украине, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:43
2024-08-14T05:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Западные военные компании являются главными выгодоприобретателями конфликта на Украине, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.Он обратил внимание на заявление немецкой компании Rheinmetall, чья продукция поставляется на Украину. Немецкий производитель заявил о росте прибыли на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.""Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. &lt;...&gt; Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall", — заметил эксперт.По его словам, до начала спецоперации инвестиции компании в военный сектор существенно сократились, а большую часть продаж компании составляли детали для автомобильной промышленности.Аналитик отметил, что на деле украинские солдаты гибнут, чтобы принести прибыль оборонным компаниям на подобие Rhinemetall. При этом, когда речь идет о таких огромных деньгах, даже сами западные государства оказываются заинтересованы в этих крупных частных инвестициях."Компании, производящие оружие, не хотят, чтобы боевые действия прекратились", — добавил Лейрос.Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнётся в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html
https://radiosputnik.ru/20240805/f-16-1964123788.html
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
"Удвоил прибыль": СМИ раскрыли, кого спас конфликт на Украине

InfoBRICS: западный ВПК получает огромную прибыль от конфликта на Украине

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Западные военные компании являются главными выгодоприобретателями конфликта на Украине, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Он обратил внимание на заявление немецкой компании Rheinmetall, чья продукция поставляется на Украину. Немецкий производитель заявил о росте прибыли на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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""Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. <...> Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall", — заметил эксперт.
По его словам, до начала спецоперации инвестиции компании в военный сектор существенно сократились, а большую часть продаж компании составляли детали для автомобильной промышленности.
Аналитик отметил, что на деле украинские солдаты гибнут, чтобы принести прибыль оборонным компаниям на подобие Rhinemetall. При этом, когда речь идет о таких огромных деньгах, даже сами западные государства оказываются заинтересованы в этих крупных частных инвестициях.
"Компании, производящие оружие, не хотят, чтобы боевые действия прекратились", — добавил Лейрос.
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Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнётся в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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