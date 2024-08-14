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В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 14.08.2024

В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен для Липецкого муниципального округа, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:00

2024-08-14T02:00

2024-08-14T02:52

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

липецкая область

липецкий район

россия

игорь артамонов

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен для Липецкого муниципального округа, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для Липецкого МО", - говорится в сообщении.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь также сообщил об угрозе атаки беспилотников и посоветовал оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, липецкая область, липецкий район, россия, игорь артамонов