https://ria.ru/20240814/ugroza-1966057840.html
В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 14.08.2024
В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен для Липецкого муниципального округа, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:00
2024-08-14T02:00
2024-08-14T02:52
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
липецкая область
липецкий район
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен для Липецкого муниципального округа, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для Липецкого МО", - говорится в сообщении.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь также сообщил об угрозе атаки беспилотников и посоветовал оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
липецкий район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, липецкая область, липецкий район, россия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Липецкая область, Липецкий район, Россия, Игорь Артамонов
В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
МЧС: в Липецком муниципальном округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА