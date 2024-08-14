В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить
Двух мигрантов из Узбекистана осудили на 10 и 11 лет за поджог клуба в Уфе
© СУ СК России по Республике БашкортостанФигурант дела о покушении на убийство охранника ночного заведения путем поджога во время оглашения приговора в Уфе. Кадр видео
Фигурант дела о покушении на убийство охранника ночного заведения путем поджога во время оглашения приговора в Уфе. Кадр видео
УФА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к десяти и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК по Башкирии в Telegram-канале.
"Суд приговорил одного фигуранта к 11 годам лишения свободы, а его сообщника — к десяти годам. Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в ночном клубе Меet Point в Уфе. Охранники не пустили двух пьяных граждан Узбекистана в заведение. Тогда молодые люди купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате никто не пострадал, сотрудники клуба самостоятельно потушили возгорание.
После этого злоумышленники попытались улететь в Москву, но их задержали в аэропорту и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.