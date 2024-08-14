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В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить - РИА Новости, 14.08.2024
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18:23 14.08.2024 (обновлено: 19:49 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ufa-1966247692.html
В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить
В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить - РИА Новости, 14.08.2024
В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить
Суд в Уфе приговорил к десяти и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК по РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:23
2024-08-14T19:49
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УФА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к десяти и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК по Башкирии в Telegram-канале."Суд приговорил одного фигуранта к 11 годам лишения свободы, а его сообщника — к десяти годам. Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей", — говорится в публикации.Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в ночном клубе Меet Point в Уфе. Охранники не пустили двух пьяных граждан Узбекистана в заведение. Тогда молодые люди купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате никто не пострадал, сотрудники клуба самостоятельно потушили возгорание.После этого злоумышленники попытались улететь в Москву, но их задержали в аэропорту и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.
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происшествия, уфа, узбекистан, россия
Происшествия, Уфа, Узбекистан, Россия
В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить

Двух мигрантов из Узбекистана осудили на 10 и 11 лет за поджог клуба в Уфе

© СУ СК России по Республике БашкортостанФигурант дела о покушении на убийство охранника ночного заведения путем поджога во время оглашения приговора в Уфе. Кадр видео
Фигурант дела о покушении на убийство охранника ночного заведения путем поджога во время оглашения приговора в Уфе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© СУ СК России по Республике Башкортостан
Фигурант дела о покушении на убийство охранника ночного заведения путем поджога во время оглашения приговора в Уфе. Кадр видео
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УФА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к десяти и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК по Башкирии в Telegram-канале.
"Суд приговорил одного фигуранта к 11 годам лишения свободы, а его сообщника — к десяти годам. Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в ночном клубе Меet Point в Уфе. Охранники не пустили двух пьяных граждан Узбекистана в заведение. Тогда молодые люди купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате никто не пострадал, сотрудники клуба самостоятельно потушили возгорание.
После этого злоумышленники попытались улететь в Москву, но их задержали в аэропорту и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.
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