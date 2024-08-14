https://ria.ru/20240814/ufa-1966247692.html

В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить

В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить - РИА Новости, 14.08.2024

В Уфе осудили мигрантов, поджегших клуб, в который их отказались пустить

Суд в Уфе приговорил к десяти и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК по РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:23

2024-08-14T18:23

2024-08-14T19:49

происшествия

уфа

узбекистан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966247256_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_715097c838fc4be6fe91343e16d6b13c.jpg

УФА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к десяти и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК по Башкирии в Telegram-канале."Суд приговорил одного фигуранта к 11 годам лишения свободы, а его сообщника — к десяти годам. Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей", — говорится в публикации.Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в ночном клубе Меet Point в Уфе. Охранники не пустили двух пьяных граждан Узбекистана в заведение. Тогда молодые люди купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате никто не пострадал, сотрудники клуба самостоятельно потушили возгорание.После этого злоумышленники попытались улететь в Москву, но их задержали в аэропорту и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20240713/politsiya-1959489877.html

уфа

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, узбекистан, россия