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Подполье раскрыло подробности удара по порту в Одессе - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 14.08.2024 (обновлено: 22:43 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/udar-1966271748.html
Подполье раскрыло подробности удара по порту в Одессе
Подполье раскрыло подробности удара по порту в Одессе - РИА Новости, 14.08.2024
Подполье раскрыло подробности удара по порту в Одессе
Удар по порту в Одессе, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:01
2024-08-14T22:43
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
черноморск
ильичевск
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Удар по порту в Одессе, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.Ранее Лебедев сообщал РИА Новости, что удар нанесен по военному складу в порту Одессы, погибли военные, в том числе иностранцы, к месту подъезжают "скорые"."Прилет" реально сильный был, слышали и Черноморск (Ильичевск), и окрестности. По предварительным данным, там были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
черноморск
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одесса, сергей лебедев, черноморск, ильичевск
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Черноморск, Ильичевск
Подполье раскрыло подробности удара по порту в Одессе

Подполье: удар по порту Одессы, вероятно, пришелся по арсеналу зарубежных ракет

© Фото : соцсетиДым над Одессой
Дым над Одессой - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : соцсети
Дым над Одессой
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Удар по порту в Одессе, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее Лебедев сообщал РИА Новости, что удар нанесен по военному складу в порту Одессы, погибли военные, в том числе иностранцы, к месту подъезжают "скорые".
"Прилет" реально сильный был, слышали и Черноморск (Ильичевск), и окрестности. По предварительным данным, там были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе", - заявил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевЧерноморскИльичевск
 
 
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