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Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 14.08.2024
Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по военному сооружению шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:04
2024-08-14T13:04
2024-08-14T13:04
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по военному сооружению шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по военному сооружению "Хезболлах" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее бойцы ливанского движения нанесли ракетный удар по месту скопления израильских военных в пограничной лесополосе Штула на ливано-израильской границе. Руководство израильского северного военного округа в свою очередь выступило за более жесткие действия в отношении ливанского движения "Хезболлах", нежели руководство Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанес авиаудар по военному сооружению "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по военному сооружению шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по военному сооружению "Хезболлах" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее бойцы ливанского движения нанесли ракетный удар по месту скопления израильских военных в пограничной лесополосе Штула на ливано-израильской границе. Руководство израильского северного военного округа в свою очередь выступило за более жесткие действия в отношении ливанского движения "Хезболлах", нежели руководство Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.