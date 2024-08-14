https://ria.ru/20240814/udar-1966136510.html

Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 14.08.2024

Армия Израиля заявила об авиаударе по военному объекту "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по военному сооружению шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:04

2024-08-14T13:04

2024-08-14T13:04

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по военному сооружению шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по военному сооружению "Хезболлах" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее бойцы ливанского движения нанесли ракетный удар по месту скопления израильских военных в пограничной лесополосе Штула на ливано-израильской границе. Руководство израильского северного военного округа в свою очередь выступило за более жесткие действия в отношении ливанского движения "Хезболлах", нежели руководство Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году