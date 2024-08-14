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Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама - РИА Новости, 14.08.2024
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11:42 14.08.2024 (обновлено: 16:10 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/tyumen-1966116609.html
Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама
Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама - РИА Новости, 14.08.2024
Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя Вячеслава Вахрина, пишет 72.ru. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:42
2024-08-14T16:10
тюменская область
александр моор
политика
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя Вячеслава Вахрина, пишет 72.ru. &quot;Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим&quot;, — приводит издание слова главы региона.Издание пишет, что после ареста Вахрин сохранил свою должность, но губернатор распределил его полномочия между другими замами. По этой же причине он не получает зарплату. Заместителя губернатора арестовали в июне. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка.
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тюменская область, александр моор, политика
Тюменская область, Александр Моор, Политика
Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама

Губернатор Тюменской области Моор объяснил, почему не уволил арестованного зама

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Моор . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя Вячеслава Вахрина, пишет 72.ru.
«

"Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим", — приводит издание слова главы региона.

Издание пишет, что после ареста Вахрин сохранил свою должность, но губернатор распределил его полномочия между другими замами. По этой же причине он не получает зарплату.

Заместителя губернатора арестовали в июне. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка.
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