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Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью - РИА Новости, 14.08.2024
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Туризм
 
08:00 14.08.2024 (обновлено: 08:03 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/tunis-1966030912.html
Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью
Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью - РИА Новости, 14.08.2024
Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью
В сентябре россияне смогут отправиться в Тунис прямыми рейсами. Осень, бархатный сезон — идеальное время для пляжных каникул и экскурсионных поездок на севере... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:00
2024-08-14T08:03
туризм
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маршруты - туризм
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В сентябре россияне смогут отправиться в Тунис прямыми рейсами. Осень, бархатный сезон — идеальное время для пляжных каникул и экскурсионных поездок на севере Африки. Когда лететь, что смотреть и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.Спящий спрос"Туристы скучают по отдыху в Тунисе. До пандемии туда было много чартеров, страна входила в пятерку самых популярных массовых выездных летних и осенних направлений, наряду с Египтом и Турцией", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".В "Русском экспрессе" подсчитали, что сейчас на Тунис приходится всего два процента продаж. А заявок в полтора раза больше, чем в прошлом году.Проблема в том, что нет прямых перелетов."При возвращении чартеров спрос быстро восстановится", — уверены в "Слетать.ру".Сколько стоит отдыхС 7 сентября до конца ноября тунисский Nouvelair организует рейсы из Монастира в Москву и обратно. Время в пути — 4,5 часа."Можно бронировать "пакеты" или брать только авиабилеты, но тогда получится в два раза дороже", — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. Цены туров — от 80 тысяч рублей на одного. Авиабилет в одну сторону на сайтах агрегаторов — от 65 тысяч рублей.По данным "Русского экспресса", средний чек на этом направлении вырос на 15 процентов — до 128 тысяч рублей.Разумеется, многое зависит от категории отеля. Неделя с вылетом из Москвы и пересадкой в Стамбуле во второй половине сентября в четырехзвездочном со "все включено" — от 159 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" — от 169 тысяч, отметила управляющий директор Let`s Fly и руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина."Тунис — прямой конкурент Египту, но не ОАЭ. В Эмиратах более дорогие гостиницы и меньше (мест. — Прим. ред.) со "все включено". Зато море и сервис лучше", — объясняет Майя Котляр. Преимущество Туниса — относительная дешевизна и распространенность "все включено".А расходы на перелет из Москвы и отели примерно одинаковые.Идеальный сезонОсень — прекрасное время для поездки на север Африки. "Пляжный отдых в Тунисе лучше всего с апреля по ноябрь, экскурсионный — осенью и весной", — говорит Любовь Воронина.В этом году структура спроса такая: Хаммамет — 31 процент, Махдия — 27, Сус — 22, Монастир — 11, уточнили аналитики "Слетать.ру"."Традиционно россиян в Тунисе привлекают "все включено" и талассотерапия, активная ночная жизнь и богатая экскурсионная программа, добавляет Любовь Воронина. — Но там слабая отельная база".Курорт на выборСемьи с детьми предпочитают Хаммамет, где современные гостиницы и развитая инфраструктура. Есть каток, зоопарк, аквапарки и аттракционы.Монастир больше подходит для спокойного отдыха. Немаловажный плюс — близость к аэропорту.Молодежные компании отправляются в Сусс: недорогие отели, много баров, ресторанов, дискотек. Примыкающая к курорту зона Порт Эль-Кантауи предполагает более респектабельное и спокойное времяпрепровождение.За спа-процедурами — прежде всего в Махдию. В этой бывшей пиратской деревушке много центров талассотерапии. Впрочем, и на других курортах хватает. Качество считается одним из лучших в мире, а цены умеренные.На экскурсию — конечно, в столицу, Тунис. В Национальном музее Бардо богатая коллекция римской мозаики. Пригород, Карфаген, древний город (основан в 814 году до нашей эры), разрушенный и отстроенный римлянами. Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Примерно в двух десятках километров — городок Сиди-бу-Саид. За бело-синие постройки его сравнивают с Санторини. Туристы посещают ремесленные лавки и художественные галереи.Ездят и в пустыню Сахара — недалеко от города Матмата снимали "Звездные войны", а также в берберские деревни — для знакомства с традициями и бытом местного населения.Есть в Тунисе и свой колизей — амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме (III век). Там снимают фильмы про гладиаторов — он сохранился лучше римского.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, маршруты - туризм, отдых на море, туристы, куда можно лететь, что посмотреть , достопримечательности
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Отдых на море, туристы, куда можно лететь, что посмотреть , Достопримечательности
Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью

Эксперты рассказали, зачем российские туристы отправляются в Тунис

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПляж в городе Сусс, Тунис
Пляж в городе Сусс, Тунис - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В сентябре россияне смогут отправиться в Тунис прямыми рейсами. Осень, бархатный сезон — идеальное время для пляжных каникул и экскурсионных поездок на севере Африки. Когда лететь, что смотреть и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.

Спящий спрос

"Туристы скучают по отдыху в Тунисе. До пандемии туда было много чартеров, страна входила в пятерку самых популярных массовых выездных летних и осенних направлений, наряду с Египтом и Турцией", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".
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В "Русском экспрессе" подсчитали, что сейчас на Тунис приходится всего два процента продаж. А заявок в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Проблема в том, что нет прямых перелетов.
© Depositphotos.com / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Depositphotos.com / christophe.cappelli
Вид на Медину в Тунисе
"При возвращении чартеров спрос быстро восстановится", — уверены в "Слетать.ру".

Сколько стоит отдых

С 7 сентября до конца ноября тунисский Nouvelair организует рейсы из Монастира в Москву и обратно. Время в пути — 4,5 часа.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет.
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет.
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 5
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПустыня Сахара в Тунисе.
Пустыня Сахара в Тунисе.
Пустыня Сахара в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 5
© Pixabay / Pixabay / Guy Dugas

Крепость-монастырь Рибат в Суссе.

Крепость-монастырь Рибат в Суссе.

Крепость-монастырь Рибат в Суссе.

© Pixabay / Pixabay / Guy Dugas
3 из 5
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Рыбаки на пляже отеля Imperial Marhaba в тунисском городе Сусс.

Рыбаки на пляже в тунисском городе Сусс.

Рыбаки на пляже отеля Imperial Marhaba в тунисском городе Сусс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 5
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПродажа специй на рынке тунисского города Хаммам-Сусс.
Продажа специй на рынке тунисского города Хаммам-Сусс.
Продажа специй на рынке тунисского города Хаммам-Сусс.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 5
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 5
Пустыня Сахара в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 5

Крепость-монастырь Рибат в Суссе.

© Pixabay / Pixabay / Guy Dugas
3 из 5

Рыбаки на пляже отеля Imperial Marhaba в тунисском городе Сусс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 5
Продажа специй на рынке тунисского города Хаммам-Сусс.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Можно бронировать "пакеты" или брать только авиабилеты, но тогда получится в два раза дороже", — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. Цены туров — от 80 тысяч рублей на одного. Авиабилет в одну сторону на сайтах агрегаторов — от 65 тысяч рублей.
По данным "Русского экспресса", средний чек на этом направлении вырос на 15 процентов — до 128 тысяч рублей.
Разумеется, многое зависит от категории отеля. Неделя с вылетом из Москвы и пересадкой в Стамбуле во второй половине сентября в четырехзвездочном со "все включено" — от 159 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" — от 169 тысяч, отметила управляющий директор Let`s Fly и руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина.
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"Тунис — прямой конкурент Египту, но не ОАЭ. В Эмиратах более дорогие гостиницы и меньше (мест. — Прим. ред.) со "все включено". Зато море и сервис лучше", — объясняет Майя Котляр. Преимущество Туниса — относительная дешевизна и распространенность "все включено".
А расходы на перелет из Москвы и отели примерно одинаковые.

Идеальный сезон

Осень — прекрасное время для поездки на север Африки. "Пляжный отдых в Тунисе лучше всего с апреля по ноябрь, экскурсионный — осенью и весной", — говорит Любовь Воронина.
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В этом году структура спроса такая: Хаммамет — 31 процент, Махдия — 27, Сус — 22, Монастир — 11, уточнили аналитики "Слетать.ру".
"Традиционно россиян в Тунисе привлекают "все включено" и талассотерапия, активная ночная жизнь и богатая экскурсионная программа, добавляет Любовь Воронина. — Но там слабая отельная база".

Курорт на выбор

Семьи с детьми предпочитают Хаммамет, где современные гостиницы и развитая инфраструктура. Есть каток, зоопарк, аквапарки и аттракционы.
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Монастир больше подходит для спокойного отдыха. Немаловажный плюс — близость к аэропорту.
Молодежные компании отправляются в Сусс: недорогие отели, много баров, ресторанов, дискотек. Примыкающая к курорту зона Порт Эль-Кантауи предполагает более респектабельное и спокойное времяпрепровождение.
За спа-процедурами — прежде всего в Махдию. В этой бывшей пиратской деревушке много центров талассотерапии. Впрочем, и на других курортах хватает. Качество считается одним из лучших в мире, а цены умеренные.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМесто съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
Место съемок фильма Звездные войны в городе Матмата в Тунисе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
На экскурсию — конечно, в столицу, Тунис. В Национальном музее Бардо богатая коллекция римской мозаики. Пригород, Карфаген, древний город (основан в 814 году до нашей эры), разрушенный и отстроенный римлянами. Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Примерно в двух десятках километров — городок Сиди-бу-Саид. За бело-синие постройки его сравнивают с Санторини. Туристы посещают ремесленные лавки и художественные галереи.
Ездят и в пустыню Сахара — недалеко от города Матмата снимали "Звездные войны", а также в берберские деревни — для знакомства с традициями и бытом местного населения.
Есть в Тунисе и свой колизей — амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме (III век). Там снимают фильмы про гладиаторов — он сохранился лучше римского.
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