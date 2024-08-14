https://ria.ru/20240814/tunis-1966030912.html

Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью

Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью - РИА Новости, 14.08.2024

Вместо Египта: где дешево и комфортно отдохнуть осенью

В сентябре россияне смогут отправиться в Тунис прямыми рейсами. Осень, бархатный сезон — идеальное время для пляжных каникул и экскурсионных поездок на севере... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:00

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В сентябре россияне смогут отправиться в Тунис прямыми рейсами. Осень, бархатный сезон — идеальное время для пляжных каникул и экскурсионных поездок на севере Африки. Когда лететь, что смотреть и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.Спящий спрос"Туристы скучают по отдыху в Тунисе. До пандемии туда было много чартеров, страна входила в пятерку самых популярных массовых выездных летних и осенних направлений, наряду с Египтом и Турцией", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".В "Русском экспрессе" подсчитали, что сейчас на Тунис приходится всего два процента продаж. А заявок в полтора раза больше, чем в прошлом году.Проблема в том, что нет прямых перелетов."При возвращении чартеров спрос быстро восстановится", — уверены в "Слетать.ру".Сколько стоит отдыхС 7 сентября до конца ноября тунисский Nouvelair организует рейсы из Монастира в Москву и обратно. Время в пути — 4,5 часа."Можно бронировать "пакеты" или брать только авиабилеты, но тогда получится в два раза дороже", — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. Цены туров — от 80 тысяч рублей на одного. Авиабилет в одну сторону на сайтах агрегаторов — от 65 тысяч рублей.По данным "Русского экспресса", средний чек на этом направлении вырос на 15 процентов — до 128 тысяч рублей.Разумеется, многое зависит от категории отеля. Неделя с вылетом из Москвы и пересадкой в Стамбуле во второй половине сентября в четырехзвездочном со "все включено" — от 159 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" — от 169 тысяч, отметила управляющий директор Let`s Fly и руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина."Тунис — прямой конкурент Египту, но не ОАЭ. В Эмиратах более дорогие гостиницы и меньше (мест. — Прим. ред.) со "все включено". Зато море и сервис лучше", — объясняет Майя Котляр. Преимущество Туниса — относительная дешевизна и распространенность "все включено".А расходы на перелет из Москвы и отели примерно одинаковые.Идеальный сезонОсень — прекрасное время для поездки на север Африки. "Пляжный отдых в Тунисе лучше всего с апреля по ноябрь, экскурсионный — осенью и весной", — говорит Любовь Воронина.В этом году структура спроса такая: Хаммамет — 31 процент, Махдия — 27, Сус — 22, Монастир — 11, уточнили аналитики "Слетать.ру"."Традиционно россиян в Тунисе привлекают "все включено" и талассотерапия, активная ночная жизнь и богатая экскурсионная программа, добавляет Любовь Воронина. — Но там слабая отельная база".Курорт на выборСемьи с детьми предпочитают Хаммамет, где современные гостиницы и развитая инфраструктура. Есть каток, зоопарк, аквапарки и аттракционы.Монастир больше подходит для спокойного отдыха. Немаловажный плюс — близость к аэропорту.Молодежные компании отправляются в Сусс: недорогие отели, много баров, ресторанов, дискотек. Примыкающая к курорту зона Порт Эль-Кантауи предполагает более респектабельное и спокойное времяпрепровождение.За спа-процедурами — прежде всего в Махдию. В этой бывшей пиратской деревушке много центров талассотерапии. Впрочем, и на других курортах хватает. Качество считается одним из лучших в мире, а цены умеренные.На экскурсию — конечно, в столицу, Тунис. В Национальном музее Бардо богатая коллекция римской мозаики. Пригород, Карфаген, древний город (основан в 814 году до нашей эры), разрушенный и отстроенный римлянами. Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Примерно в двух десятках километров — городок Сиди-бу-Саид. За бело-синие постройки его сравнивают с Санторини. Туристы посещают ремесленные лавки и художественные галереи.Ездят и в пустыню Сахара — недалеко от города Матмата снимали "Звездные войны", а также в берберские деревни — для знакомства с традициями и бытом местного населения.Есть в Тунисе и свой колизей — амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме (III век). Там снимают фильмы про гладиаторов — он сохранился лучше римского.

https://ria.ru/20240814/moskva-1964501301.html

https://ria.ru/20240814/puteshestviya-1963761094.html

https://ria.ru/20240805/maldivy-1958594214.html

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https://ria.ru/20240730/turtsiya-1961572953.html

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, отдых на море, туристы, куда можно лететь, что посмотреть , достопримечательности