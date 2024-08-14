Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:22 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре - РИА Новости, 14.08.2024
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре
Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:22
2024-08-14T03:22
религия
россия
украина
молдавия
иисус христос
максим первозванский
русская православная церковь
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810563465_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_a01060f04918bf2d13010c383f8e30ab.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Три спаса В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Отец Максим напомнил, что кроме праздника Успения в Церкви в ближайшие недели встретят еще три, которые в народе именуются "спасами", потому что посвящены Спасителю. Первый из них – праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, который называется в народе Медовым спасом (14 августа). Далее - праздник Преображения Господня или Яблочный спас (19 августа). А на следующий день после Успения Богородицы, то есть 29 августа, встречают третий спас - ореховый, или в церковном календаре - праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. "Три этих спаса оказались связаны с традицией освящения урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Например, праздник Изнесения креста Господня исторически связан с эпидемиями. Преображение Господне - о евангельских событиях земной жизни Иисуса Христа. В третий спас верующие вспоминают перенесение нерукотворного образа (убруса) Господа из Едессы в Константинополь", - сказал священник. Однако, добавил он, исторически большие церковные праздники дополнялись народными традициями. "В данном случае - это еще дохристианская библейская традиция - начатки урожая, то есть первые плоды, посвящать, приносить Богу. И она нашла отражение в народной жизни христиан. Люди торжественно собирались в храме и приносили в благодарность Господу то, что имели – мед, виноград и так далее", - сказал отец Максим. Он отметил, что слова "посвящать" и "освящать" однокоренные, "а в народном, деревенском языке в России были синонимами". "Продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше, например, раздавали бедным или на содержание духовенства. Сейчас есть другая, скорее городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой", - рассказал протоиерей. Эпидемия и мак Первый спас, праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, посвящен исторической традиции Византии. "Конец августа - было время эпидемий, поветрий. Чтобы как бы это все предотвратить по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с тем самым крестом, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. В наше время по традиции в середину храма торжественно выносят крест. Также в этот день освящают воду, священники окропляют всех святой водой", - пояснил отец Максим. В народной же традиции первый спас стал именоваться медовым, а в южных районах – маковым или маковеем. "На ту же дату приходится день памяти мучеников Маккавеев, живших еще до Рождества Христова. Но звучит-то как, и поэтому там, где мак растет, его освящали. Такое название праздника распространено на Украине, в Молдавии, у нас в южных областях. А там, где мак не растет, он больше известен как Медовый спас", - рассказал Первозванский. К празднику Преображения Господня (19 августа) "приурочен" сбор винограда. "Первые гроздья положено было приносить в храм и посвящать их Господу. В нашем климате вместо винограда - яблоки, оттуда и название – яблочный спас. С ореховым спасом логика такая же", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240814/medovyy_spas-1965604755.html
https://ria.ru/20240813/yablochnyy-1887841697.html
https://ria.ru/20240813/narod-1965956571.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810563465_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_08b30c6e5a0a498fed2ea3ae85e3cc0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, молдавия, иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь, межгосударственный авиационный комитет, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Украина, Молдавия, Иисус Христос, Максим Первозванский, Русская православная церковь, Межгосударственный авиационный комитет, Религиозные праздники, Религия
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре

Священник Первозванский: три "спаса" связаны с освящением урожая

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПраздник Преображения Господня
Праздник Преображения Господня - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Праздник Преображения Господня . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Священник освящает прилавок с медом на ярмарке меда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Медовый Спас по православному календарю
00:43

Три спаса

В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Отец Максим напомнил, что кроме праздника Успения в Церкви в ближайшие недели встретят еще три, которые в народе именуются "спасами", потому что посвящены Спасителю. Первый из них – праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, который называется в народе Медовым спасом (14 августа). Далее - праздник Преображения Господня или Яблочный спас (19 августа). А на следующий день после Успения Богородицы, то есть 29 августа, встречают третий спас - ореховый, или в церковном календаре - праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
"Три этих спаса оказались связаны с традицией освящения урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Например, праздник Изнесения креста Господня исторически связан с эпидемиями. Преображение Господне - о евангельских событиях земной жизни Иисуса Христа. В третий спас верующие вспоминают перенесение нерукотворного образа (убруса) Господа из Едессы в Константинополь", - сказал священник.
Однако, добавил он, исторически большие церковные праздники дополнялись народными традициями. "В данном случае - это еще дохристианская библейская традиция - начатки урожая, то есть первые плоды, посвящать, приносить Богу. И она нашла отражение в народной жизни христиан. Люди торжественно собирались в храме и приносили в благодарность Господу то, что имели – мед, виноград и так далее", - сказал отец Максим.
Верующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Яблочный спас в 2024: история и традиции праздника
Вчера, 17:42
Он отметил, что слова "посвящать" и "освящать" однокоренные, "а в народном, деревенском языке в России были синонимами". "Продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше, например, раздавали бедным или на содержание духовенства. Сейчас есть другая, скорее городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой", - рассказал протоиерей.

Эпидемия и мак

Первый спас, праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, посвящен исторической традиции Византии. "Конец августа - было время эпидемий, поветрий. Чтобы как бы это все предотвратить по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с тем самым крестом, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. В наше время по традиции в середину храма торжественно выносят крест. Также в этот день освящают воду, священники окропляют всех святой водой", - пояснил отец Максим.
В народной же традиции первый спас стал именоваться медовым, а в южных районах – маковым или маковеем. "На ту же дату приходится день памяти мучеников Маккавеев, живших еще до Рождества Христова. Но звучит-то как, и поэтому там, где мак растет, его освящали. Такое название праздника распространено на Украине, в Молдавии, у нас в южных областях. А там, где мак не растет, он больше известен как Медовый спас", - рассказал Первозванский.
К празднику Преображения Господня (19 августа) "приурочен" сбор винограда. "Первые гроздья положено было приносить в храм и посвящать их Господу. В нашем климате вместо винограда - яблоки, оттуда и название – яблочный спас. С ореховым спасом логика такая же", - заключил собеседник агентства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл
Вчера, 15:41
 
РелигияРоссияУкраинаМолдавияИисус ХристосМаксим ПервозванскийРусская православная церковьМежгосударственный авиационный комитетРелигиозные праздникиРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала