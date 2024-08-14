https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html

Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре

Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре - РИА Новости, 14.08.2024

Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре

Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:22

2024-08-14T03:22

2024-08-14T03:22

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Три спаса В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Отец Максим напомнил, что кроме праздника Успения в Церкви в ближайшие недели встретят еще три, которые в народе именуются "спасами", потому что посвящены Спасителю. Первый из них – праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, который называется в народе Медовым спасом (14 августа). Далее - праздник Преображения Господня или Яблочный спас (19 августа). А на следующий день после Успения Богородицы, то есть 29 августа, встречают третий спас - ореховый, или в церковном календаре - праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. "Три этих спаса оказались связаны с традицией освящения урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Например, праздник Изнесения креста Господня исторически связан с эпидемиями. Преображение Господне - о евангельских событиях земной жизни Иисуса Христа. В третий спас верующие вспоминают перенесение нерукотворного образа (убруса) Господа из Едессы в Константинополь", - сказал священник. Однако, добавил он, исторически большие церковные праздники дополнялись народными традициями. "В данном случае - это еще дохристианская библейская традиция - начатки урожая, то есть первые плоды, посвящать, приносить Богу. И она нашла отражение в народной жизни христиан. Люди торжественно собирались в храме и приносили в благодарность Господу то, что имели – мед, виноград и так далее", - сказал отец Максим. Он отметил, что слова "посвящать" и "освящать" однокоренные, "а в народном, деревенском языке в России были синонимами". "Продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше, например, раздавали бедным или на содержание духовенства. Сейчас есть другая, скорее городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой", - рассказал протоиерей. Эпидемия и мак Первый спас, праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, посвящен исторической традиции Византии. "Конец августа - было время эпидемий, поветрий. Чтобы как бы это все предотвратить по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с тем самым крестом, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. В наше время по традиции в середину храма торжественно выносят крест. Также в этот день освящают воду, священники окропляют всех святой водой", - пояснил отец Максим. В народной же традиции первый спас стал именоваться медовым, а в южных районах – маковым или маковеем. "На ту же дату приходится день памяти мучеников Маккавеев, живших еще до Рождества Христова. Но звучит-то как, и поэтому там, где мак растет, его освящали. Такое название праздника распространено на Украине, в Молдавии, у нас в южных областях. А там, где мак не растет, он больше известен как Медовый спас", - рассказал Первозванский. К празднику Преображения Господня (19 августа) "приурочен" сбор винограда. "Первые гроздья положено было приносить в храм и посвящать их Господу. В нашем климате вместо винограда - яблоки, оттуда и название – яблочный спас. С ореховым спасом логика такая же", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240814/medovyy_spas-1965604755.html

https://ria.ru/20240813/yablochnyy-1887841697.html

https://ria.ru/20240813/narod-1965956571.html

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россия, украина, молдавия, иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь, межгосударственный авиационный комитет, религиозные праздники, религия