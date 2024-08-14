https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре - РИА Новости, 14.08.2024
Священник рассказал о значении трех грядущих "спасов" в церковном календаре
Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:22
2024-08-14T03:22
2024-08-14T03:22
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Три спаса В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Отец Максим напомнил, что кроме праздника Успения в Церкви в ближайшие недели встретят еще три, которые в народе именуются "спасами", потому что посвящены Спасителю. Первый из них – праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, который называется в народе Медовым спасом (14 августа). Далее - праздник Преображения Господня или Яблочный спас (19 августа). А на следующий день после Успения Богородицы, то есть 29 августа, встречают третий спас - ореховый, или в церковном календаре - праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. "Три этих спаса оказались связаны с традицией освящения урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Например, праздник Изнесения креста Господня исторически связан с эпидемиями. Преображение Господне - о евангельских событиях земной жизни Иисуса Христа. В третий спас верующие вспоминают перенесение нерукотворного образа (убруса) Господа из Едессы в Константинополь", - сказал священник. Однако, добавил он, исторически большие церковные праздники дополнялись народными традициями. "В данном случае - это еще дохристианская библейская традиция - начатки урожая, то есть первые плоды, посвящать, приносить Богу. И она нашла отражение в народной жизни христиан. Люди торжественно собирались в храме и приносили в благодарность Господу то, что имели – мед, виноград и так далее", - сказал отец Максим. Он отметил, что слова "посвящать" и "освящать" однокоренные, "а в народном, деревенском языке в России были синонимами". "Продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше, например, раздавали бедным или на содержание духовенства. Сейчас есть другая, скорее городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой", - рассказал протоиерей. Эпидемия и мак Первый спас, праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, посвящен исторической традиции Византии. "Конец августа - было время эпидемий, поветрий. Чтобы как бы это все предотвратить по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с тем самым крестом, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. В наше время по традиции в середину храма торжественно выносят крест. Также в этот день освящают воду, священники окропляют всех святой водой", - пояснил отец Максим. В народной же традиции первый спас стал именоваться медовым, а в южных районах – маковым или маковеем. "На ту же дату приходится день памяти мучеников Маккавеев, живших еще до Рождества Христова. Но звучит-то как, и поэтому там, где мак растет, его освящали. Такое название праздника распространено на Украине, в Молдавии, у нас в южных областях. А там, где мак не растет, он больше известен как Медовый спас", - рассказал Первозванский. К празднику Преображения Господня (19 августа) "приурочен" сбор винограда. "Первые гроздья положено было приносить в храм и посвящать их Господу. В нашем климате вместо винограда - яблоки, оттуда и название – яблочный спас. С ореховым спасом логика такая же", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240814/medovyy_spas-1965604755.html
https://ria.ru/20240813/yablochnyy-1887841697.html
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россия, украина, молдавия, иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь, межгосударственный авиационный комитет, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Украина, Молдавия, Иисус Христос, Максим Первозванский, Русская православная церковь, Межгосударственный авиационный комитет, Религиозные праздники, Религия
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Три "спаса" - церковных праздника, посвященных Спасителю, встречает Церковь в ближайшие недели, эти праздники связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
В Русской православной церкви
с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Отец Максим напомнил, что кроме праздника Успения в Церкви в ближайшие недели встретят еще три, которые в народе именуются "спасами", потому что посвящены Спасителю. Первый из них – праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, который называется в народе Медовым спасом (14 августа). Далее - праздник Преображения Господня или Яблочный спас (19 августа). А на следующий день после Успения Богородицы, то есть 29 августа, встречают третий спас - ореховый, или в церковном календаре - праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа
.
"Три этих спаса оказались связаны с традицией освящения урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Например, праздник Изнесения креста Господня исторически связан с эпидемиями. Преображение Господне - о евангельских событиях земной жизни Иисуса Христа. В третий спас верующие вспоминают перенесение нерукотворного образа (убруса) Господа из Едессы в Константинополь", - сказал священник.
Однако, добавил он, исторически большие церковные праздники дополнялись народными традициями. "В данном случае - это еще дохристианская библейская традиция - начатки урожая, то есть первые плоды, посвящать, приносить Богу. И она нашла отражение в народной жизни христиан. Люди торжественно собирались в храме и приносили в благодарность Господу то, что имели – мед, виноград и так далее", - сказал отец Максим.
Он отметил, что слова "посвящать" и "освящать" однокоренные, "а в народном, деревенском языке в России
были синонимами". "Продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше, например, раздавали бедным или на содержание духовенства. Сейчас есть другая, скорее городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой", - рассказал протоиерей.
Первый спас, праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня, посвящен исторической традиции Византии. "Конец августа - было время эпидемий, поветрий. Чтобы как бы это все предотвратить по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с тем самым крестом, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. В наше время по традиции в середину храма торжественно выносят крест. Также в этот день освящают воду, священники окропляют всех святой водой", - пояснил отец Максим.
В народной же традиции первый спас стал именоваться медовым, а в южных районах – маковым или маковеем. "На ту же дату приходится день памяти мучеников Маккавеев, живших еще до Рождества Христова. Но звучит-то как, и поэтому там, где мак растет, его освящали. Такое название праздника распространено на Украине
, в Молдавии
, у нас в южных областях. А там, где мак не растет, он больше известен как Медовый спас", - рассказал Первозванский.
К празднику Преображения Господня (19 августа) "приурочен" сбор винограда. "Первые гроздья положено было приносить в храм и посвящать их Господу. В нашем климате вместо винограда - яблоки, оттуда и название – яблочный спас. С ореховым спасом логика такая же", - заключил собеседник агентства.