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Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента - РИА Новости, 14.08.2024
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента
Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:39
2024-08-14T15:39
2024-08-14T15:39
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цены на нефть
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 445,4 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.26 мск их стоимость составляет 456,8 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров. Несколькими днями ранее показатель достигал максимума с 1 декабря прошлого года. За прошлую неделю расчетная цена на фоне опасений вокруг транзита российского газа через Украину выросла на 13,4% – более чем на 50 долларов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, европа, курская область, украина, валерий герасимов, сергей куприянов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Сергей Куприянов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на два процента