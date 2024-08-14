Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/tseny-1966163443.html
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента - РИА Новости, 14.08.2024
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента
Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:39
2024-08-14T15:39
экономика
цены на нефть
европа
курская область
украина
валерий герасимов
сергей куприянов
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cba32d7ec50169dc917333edaad77744.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 445,4 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.26 мск их стоимость составляет 456,8 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров. Несколькими днями ранее показатель достигал максимума с 1 декабря прошлого года. За прошлую неделю расчетная цена на фоне опасений вокруг транзита российского газа через Украину выросла на 13,4% – более чем на 50 долларов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html
европа
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c55e659727e15b15c8114c9a1b08bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, курская область, украина, валерий герасимов, сергей куприянов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Сергей Куприянов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на два процента

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 445,4 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.26 мск их стоимость составляет 456,8 доллара (+2,3%).
Обслуживание ГПЗ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области
9 августа, 16:39
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров. Несколькими днями ранее показатель достигал максимума с 1 декабря прошлого года. За прошлую неделю расчетная цена на фоне опасений вокруг транзита российского газа через Украину выросла на 13,4% – более чем на 50 долларов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Цены на газ в Европе обновили максимум с начала года
8 августа, 10:54
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовСергей КуприяновГазпромВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала