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Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента

Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента - РИА Новости, 14.08.2024

Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента

Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:39

2024-08-14T15:39

2024-08-14T15:39

экономика

цены на нефть

европа

курская область

украина

валерий герасимов

сергей куприянов

газпром

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут более чем на 2%, превышая 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 445,4 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.26 мск их стоимость составляет 456,8 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров. Несколькими днями ранее показатель достигал максимума с 1 декабря прошлого года. За прошлую неделю расчетная цена на фоне опасений вокруг транзита российского газа через Украину выросла на 13,4% – более чем на 50 долларов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.

https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html

https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html

европа

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, цены на нефть, европа, курская область, украина, валерий герасимов, сергей куприянов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз