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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/trevoga-1966054940.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:55
2024-08-14T00:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
кировоградская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Сумской области, где ее объявили в 21.54 мск вторника. В Черниговской области тревога зазвучала с 22.32 мск. На Киевскую и остальные области сигнал воздушный тревоги распространился с 23.44 до 0.31 мск. В Киеве тревога начала звучать с 0.20 мск. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Сумской области, где ее объявили в 21.54 мск вторника. В Черниговской области тревога зазвучала с 22.32 мск. На Киевскую и остальные области сигнал воздушный тревоги распространился с 23.44 до 0.31 мск. В Киеве тревога начала звучать с 0.20 мск.
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Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияКировоградская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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