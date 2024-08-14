https://ria.ru/20240814/trevoga-1966054940.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2024

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:55

2024-08-14T00:55

2024-08-14T00:55

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Сумской области, где ее объявили в 21.54 мск вторника. В Черниговской области тревога зазвучала с 22.32 мск. На Киевскую и остальные области сигнал воздушный тревоги распространился с 23.44 до 0.31 мск. В Киеве тревога начала звучать с 0.20 мск. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

кировоградская область

украина

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в мире, киев, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина