https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже

Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже - РИА Новости, 14.08.2024

Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже

Вчерашнее интервью бывшего и, возможно, будущего президента США Дональда Трампа самому богатому человеку в мире и владельцу социальной сети Х Илону Маску... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:00

2024-08-14T17:22

аналитика

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Вчерашнее интервью бывшего и, возможно, будущего президента США Дональда Трампа самому богатому человеку в мире и владельцу социальной сети Х Илону Маску естественным образом привлекло к себе пристальное внимание российской аудитории и раскрыло некоторые моменты, связанные с позицией Трампа в отношении конфликта на Украине.Само интервью было названо штабом Трампа "историческим", а Маск похвастался, что посты, посвященные этому мероприятию, в совокупности посмотрело более миллиарда человек. Впрочем, в реальности цифры несколько скромнее: за семь часов интервью полностью прослушало 16,4 миллиона человек, при том что "неисторическое" интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону всего за два часа просмотрели более 20 миллионов человек. Но это к слову.По понятным причинам интервью Трампа представляет собой клон его выступлений в рамках предвыборного тура, то есть оно направлено исключительно на внутреннюю аудиторию. В части, касающейся России, Трамп отработал свою обязательную программу: по его утверждению, в начале конфликта на Украине виноват Байден "с нулевым IQ", который, несмотря на многочисленные предупреждения России, продолжал настаивать на членстве Украины в НАТО; Путин — хороший переговорщик; Путин всегда его уважал; Путин находится на пике своей формы; Путин любит свою страну (по-своему) и будет ее защищать; у Украины очень плохое положение, и у них не хватает солдат; у России большая мощь; США в этом конфликте находятся "в ужасном положении", хотя это можно было предотвратить.В общем и целом ничего супернового Трамп не сказал, за исключением слегка фантазийного эпизода общения с Владимиром Путиным, где "Большой Дональд" якобы жестко предупредил нашего президента о "недопустимости вторжения" на Украину.Для нас же важнее то, о чем потенциальный глава страны — нашего главного стратегического противника предпочел умолчать.Все мы помним, как с самого начала своей предвыборной кампании Трамп практически в каждом интервью заявлял, что он одной левой закончит конфликт на Украине за 24 часа, что стало фактически одним из основных пунктов его предвыборной программы и точкой раздражения и критики со стороны демократов. Тем не менее с июня этого года этот тезис из его речей и интервью исчез. О своих планах быстро заключить мир на Украине в интервью Маску Трамп не произнес ни слова.Подобным же образом бывший президент США ранее направо и налево грозил резко сократить или вовсе прекратить помощь Украине с первого дня своего нового президентства. Этот тезис тоже плавно замылился, а в интервью Маску Трамп лишь упомянул, что он намеревается заставить европейцев платить за Украину больше. О сворачивании помощи — молчок.Мало того, в отличие от прошлых заявлений Трампа, в части России вчерашнее интервью звучит значительно более конфронтационно. Во время общения с Трампом, Маск несколько раз настойчиво продвигал аргументы, с которыми Трамп энергично соглашался: "Боятся ли они (другие страны. — Прим. ред.) американского президента? Или они его не боятся и не уважают?"; "Если американский президент — это тот, которого боятся злые диктаторы (имеются в виду Россия, Иран и Северная Корея), это означает огромную разницу для безопасности в мире". Иными словами, в разговоре явно выделялась тема решения вопросов с помощью устрашения, давления и силы, а не переговоров.Кроме того, раздухарившийся Трамп открыто и с гордостью признал, что он лично уничтожил "Северный поток — 2", что вряд ли можно считать благоприятным фоном для обсуждения мира — а скорее, наоборот.Но главное — Трамп ни словом не обмолвился про террористическую вылазку ВСУ в Курской области и тем более не осудил ее организаторов и вдохновителей. Реакция российских официальных лиц по поводу грандиозных мирных планов Трампа по Украине была более чем сдержанной изначально, а последние события окончательно поставили на них крест.Для нашего руководства (и трезвомыслящих россиян, не поддающихся на провокации "военблогерских" диван-каналов) очевидно, что в обозримом будущем те же США при любом президенте сохранят свою идею фикс по поводу нанесения России военного и экономического поражения. В свое время наш президент в шутливой форме намекнул, что тот же Байден в качестве будущего президента был бы для нас предпочтительнее: по крайней мере, мы понимаем, с кем имеем дело и что ожидать, но "работать мы будем с любым президентом, которого выберет американский народ".Однако "голубь мира" Трамп, как мы видим, ускоренно сливается.В случае же с Камалой Харрис, если она станет следующим президентом США, для России не изменится ничего от слова "совсем". Харрис, по сути являющаяся рупором русофобской части Демократической партии и "глубинного государства", со 100 процентной вероятностью продолжит "дело Байдена" — а именно упоротую помощь Украине и военное усиление НАТО. Это подтверждается ее крайне антироссийской риторикой и конкретными действиями в качестве действующего вице-президента США. Характерная цитата: "Если Путин думает, что он нас может "пересидеть", он опасно заблуждается. Время — на нашей стороне".Харрис только забыла сказать, что время не на стороне американцев, а на стороне американского ВПК, представители которого щедро спонсируют как демократов, так и республиканцев, потому что каждого президента США они заставят продолжать войну, которая каждый день приносит им невероятные прибыли.Согласно индексу SPADE Defense, с начала СВО акции крупнейших оборонных компаний США выросли почти на 50 процентов. Стоимость биржевых фондов, связанных с "оборонкой", выросла на 268 процентов. Отчеты оборонных кампаний США показывают исторические максимумы: например, Raytheon и Lockheed Martin показали прибыль только за первый квартал 2024 года в 202 миллиарда и 159 миллиардов долларов соответственно.Это означает, что даже если у какого-то кандидата в президенты возникнет жгучее желание стать миротворцем, ему (или ей) сделают предложение, от которого невозможно отказаться, и красивые слова о мире тут же будут забыты, а вместо этого пойдут в ход военно-террористические операции с убийством мирных людей, как это произошло в Курской области.Вчера на неформальном заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что в июне Россия в лице Владимира Путина сделала "очень щедрое предложение о переговорах": "Ответ на наше предложение мы получили неделю назад – режим Зеленского выбрал эскалацию и войну через вторжение в мирный российский регион. Это фатальная ошибка, о которой Украина потом будет очень сожалеть. Но выбор уже сделан".Ну нет так нет, как говорится.А пару дней назад на оперативном совещании по ситуации в Курской области Владимир Путин объяснил четко и ясно: с такими людьми о переговорах речи быть не может, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Пусть не за 24 часа, как мечтают некоторые, но зато наверняка.

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https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

https://ria.ru/20240813/tramp-1965951537.html

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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аналитика, в мире, украина, дональд трамп, северный поток, нато, raytheon, lockheed martin , владимир путин, илон маск, россия, сша