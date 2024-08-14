https://ria.ru/20240814/torgi-1966237522.html

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились - РИА Новости, 14.08.2024

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:40

2024-08-14T17:40

2024-08-14T17:45

экономика

московская биржа

москва

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. Торги были приостановлены с 16.18 мск. По состоянию на 17.33 мск индекс биржи снижается на 0,02%, хотя до приостановки торгов он рос на 0,13%. В то же время акции самой Московской биржи снижаются на 1,26%, до приостановки они снижались на 1,03%.

https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, москва