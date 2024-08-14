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Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились - РИА Новости, 14.08.2024
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:40
2024-08-14T17:40
2024-08-14T17:45
экономика
московская биржа
москва
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились в 17.30 мск, акции самой площадки немного усилили снижение - до 1,26%, следует из данных торгов. Торги были приостановлены с 16.18 мск. По состоянию на 17.33 мск индекс биржи снижается на 0,02%, хотя до приостановки торгов он рос на 0,13%. В то же время акции самой Московской биржи снижаются на 1,26%, до приостановки они снижались на 1,03%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились
На Мосбирже возобновили торги на фондовом рынке после приостановки