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Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже - РИА Новости, 14.08.2024
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17:30 14.08.2024 (обновлено: 17:42 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже - РИА Новости, 14.08.2024
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:30
2024-08-14T17:42
экономика
технологии
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки."Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.
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экономика, технологии, московская биржа
Экономика, Технологии, Московская биржа
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже

Торги на Мосбирже приостанавливали из-за выявления программной ошибки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки.
"Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении.
Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов
Вчера, 10:22
 
ЭкономикаТехнологииМосковская биржа
 
 
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