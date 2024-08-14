https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html

Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже

Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже - РИА Новости, 14.08.2024

Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:30

2024-08-14T17:30

2024-08-14T17:42

экономика

технологии

московская биржа

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки."Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.

https://ria.ru/20240814/mosbirzha-1966098591.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, московская биржа