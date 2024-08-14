https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже - РИА Новости, 14.08.2024
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:30
2024-08-14T17:30
2024-08-14T17:42
экономика
технологии
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, она устранена, говорится в сообщении торговой площадки."Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск. В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", говорится в сообщении. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск и возобновятся с 17.30 мск, сообщала биржа.
https://ria.ru/20240814/mosbirzha-1966098591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, московская биржа
Экономика, Технологии, Московская биржа
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на Мосбирже приостанавливали из-за выявления программной ошибки