Рейтинг@Mail.ru
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 14.08.2024 (обновлено: 17:32 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/torgi-1966233806.html
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск - РИА Новости, 14.08.2024
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:28
2024-08-14T17:32
экономика
московская биржа
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952619031_0:277:2782:1842_1920x0_80_0_0_91a35d8f5106c74e120c137e458ce079.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск. "Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952619031_326:0:2782:1842_1920x0_80_0_0_17d83f82770890a59347c45c315acd49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17:30 мск

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск.
"Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Стала известна причина приостановки торгов на Московской бирже
Вчера, 17:30
 
ЭкономикаМосковская биржаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала