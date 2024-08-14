https://ria.ru/20240814/torgi-1966233806.html
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск - РИА Новости, 14.08.2024
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:28
2024-08-14T17:28
2024-08-14T17:32
экономика
московская биржа
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952619031_0:277:2782:1842_1920x0_80_0_0_91a35d8f5106c74e120c137e458ce079.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск. "Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.
https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952619031_326:0:2782:1842_1920x0_80_0_0_17d83f82770890a59347c45c315acd49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17:30 мск