https://ria.ru/20240814/torgi-1966233806.html

Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск

Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск - РИА Новости, 14.08.2024

Торги на Московской бирже возобновятся с 17:30 мск

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:28

2024-08-14T17:28

2024-08-14T17:32

экономика

московская биржа

москва

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся с 17.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки. Торги были приостановлены в среду с 16.18 мск. "Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17:30. Система торгов доступна для снятия заявок", - сообщила биржа.

https://ria.ru/20240814/torgi-1966234410.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, москва