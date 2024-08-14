https://ria.ru/20240814/tekhnopar-1966109371.html

Первый оренбургский технопарк вошел в реестр Минпромторга РФ

Первый оренбургский технопарк вошел в реестр Минпромторга РФ - РИА Новости, 14.08.2024

Первый оренбургский технопарк вошел в реестр Минпромторга РФ

Технопарк "Масштаб" в Оренбургской области зарегистрирован в реестре Минпромторга России, это первый технопарк региона в данном реестре, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:11

2024-08-14T11:11

2024-08-14T11:17

оренбургская область

светлинский район

денис паслер

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Технопарк "Масштаб" в Оренбургской области зарегистрирован в реестре Минпромторга России, это первый технопарк региона в данном реестре, сообщил губернатор области Денис Паслер. Ранее в послании Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин заявил, что в стране продолжится развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам. До 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложения. "Наш регион включился в эту работу – первый оренбургский технопарк зарегистрирован в реестре Минпромторга РФ", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, это новый формат развития промышленности с акцентом на добычу и переработку металлосодержащей руды. Отмечается, что технопарк "Масштаб" создан на базе бывшего Буруктальского никелевого завода в Светлинском районе. Пользователь инфраструктуры - ООО "Русникель". В числе резидентов: ООО "НПК сплав", ООО "БНЗ - Русникель". В технопарке запущено производство ферросплавов, где работают около 300 человек. Паслер напомнил, что в Оренбуржье успешно развиваются территории с преференциальными налоговыми режимами, особая экономическая зона, формируются отраслевые кластеры. Теперь есть еще одна площадка, резиденты которой могут создавать новые производства на готовой инфраструктуре и инвестировать в экономику региона.

https://ria.ru/20240809/zarplaty-1965185393.html

https://ria.ru/20240730/onkooborudovanie-1962948488.html

светлинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлинский район, денис паслер, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)