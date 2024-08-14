https://ria.ru/20240814/tekhnika-1966224166.html

СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область

СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область

ВСУ применяют французскую военную технику при атаке на Курскую область - в частности, бронетранспортер VAB, сообщает газета Point со ссылкой на фотографии из... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:04

2024-08-14T17:04

2024-08-14T17:04

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

валерий герасимов

курская область

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ применяют французскую военную технику при атаке на Курскую область - в частности, бронетранспортер VAB, сообщает газета Point со ссылкой на фотографии из соцсетей. "Именно в... Курской области были замечены... VAB", - говорится в сообщении издания. Один из видеороликов в соцсетях демонстрирует, как украинские войска увозят из области поврежденную бронемашину, отмечает газета. С февраля 2022 года Украина получила от Франции примерно 300 VAB, напоминает издание. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения была слышна речь на английском, польском и французском языках.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, россия, украина