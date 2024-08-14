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СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область
СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область
ВСУ применяют французскую военную технику при атаке на Курскую область - в частности, бронетранспортер VAB, сообщает газета Point со ссылкой на фотографии из... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:04
2024-08-14T17:04
2024-08-14T17:04
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
валерий герасимов
курская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ применяют французскую военную технику при атаке на Курскую область - в частности, бронетранспортер VAB, сообщает газета Point со ссылкой на фотографии из соцсетей. "Именно в... Курской области были замечены... VAB", - говорится в сообщении издания. Один из видеороликов в соцсетях демонстрирует, как украинские войска увозят из области поврежденную бронемашину, отмечает газета. С февраля 2022 года Украина получила от Франции примерно 300 VAB, напоминает издание. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения была слышна речь на английском, польском и французском языках.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Украина
СМИ: ВСУ использовали французскую технику при атаке на Курскую область
Point: ВСУ применяют французскую технику при атаке на Курскую область
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
ВСУ применяют французскую военную технику при атаке на Курскую область - в частности, бронетранспортер VAB, сообщает газета
Point со ссылкой на фотографии из соцсетей.
"Именно в... Курской области были замечены... VAB", - говорится в сообщении издания.
Один из видеороликов в соцсетях демонстрирует, как украинские войска увозят из области поврежденную бронемашину, отмечает газета.
С февраля 2022 года Украина получила от Франции примерно 300 VAB, напоминает издание.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Взятый в плен в Беловском районе Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ на видео ФСБ рассказывал, что в переговорах участников нападения была слышна речь на английском, польском и французском языках.