https://ria.ru/20240814/tauber-1966137772.html

Одна из лидеров блока "Победа" попросила суд отпустить ее на съезд в Москву

Одна из лидеров блока "Победа" попросила суд отпустить ее на съезд в Москву - РИА Новости, 14.08.2024

Одна из лидеров блока "Победа" попросила суд отпустить ее на съезд в Москву

Депутат парламента Молдавии, зампредседателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер просит суд разрешить ей временно покинуть республику для участия в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:07

2024-08-14T13:07

2024-08-14T14:49

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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, зампредседателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер просит суд разрешить ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ.В понедельник Таубер была внезапно вызвана в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. Заседание суда длилось несколько часов, и председательствующий судья Лилиана Кушка вынесла решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. Сама Таубер считает, что на судей было оказано давление со стороны президента Майи Санду."Мы оспорили в Апелляционной палате решение Буюканского суда о введении 60-дневного запрета на выезд из страны и повторно обратились в суд, чтобы мне временно разрешили поездку в Россию, где у меня запланирована встреча с депутатами Госдумы РФ. Также я планировала и принять участие в круглых столах. Эти встречи очень важны для будущего Молдавии и для улучшения условий жизни ее граждан", - сказала депутат журналистам в Кишиневе.Таубер также подчеркнула, что некоторые Telegram-каналы и СМИ распространили ложные сведения о её намерениях покинуть страну. Она призвала судей избегать манипуляций и уточнила, что не делала заявлений о намерении уехать и уже опубликовала опровержение.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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москва, молдавия, госдума рф, марина таубер, в мире, россия