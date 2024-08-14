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Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей

Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей - РИА Новости, 14.08.2024

Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей

Сальский районный суд Ростовской области назначил по пять лет шесть месяцев супругам Сергею и Яне Киршенко за истязание пятерых приемных детей, сообщил... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:41

2024-08-14T15:41

2024-08-14T15:41

происшествия

ростовская область

россия

сальский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сальский районный суд Ростовской области назначил по пять лет шесть месяцев супругам Сергею и Яне Киршенко за истязание пятерых приемных детей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. Суд установил, что супруги, будучи приемными родителями пятерых несовершеннолетних детей, систематически били их, запрещали им есть без их ведома и соблюдать личную гигиену, а также спать на спальных местах. Уголовное дело было возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. "Приговором суда супругам Киршенко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20240808/kuban-1964911759.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия, сальский район