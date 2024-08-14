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Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей
Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей - РИА Новости, 14.08.2024
Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей
Сальский районный суд Ростовской области назначил по пять лет шесть месяцев супругам Сергею и Яне Киршенко за истязание пятерых приемных детей, сообщил... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:41
2024-08-14T15:41
2024-08-14T15:41
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сальский районный суд Ростовской области назначил по пять лет шесть месяцев супругам Сергею и Яне Киршенко за истязание пятерых приемных детей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. Суд установил, что супруги, будучи приемными родителями пятерых несовершеннолетних детей, систематически били их, запрещали им есть без их ведома и соблюдать личную гигиену, а также спать на спальных местах. Уголовное дело было возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. "Приговором суда супругам Киршенко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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происшествия, ростовская область, россия, сальский район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Сальский район
Ростовский суд дал по 5,5 года супругам, истязавшим приемных детей
Супруги Киршенко получили по 5,5 года за истязание пятерых приемных детей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сальский районный суд Ростовской области назначил по пять лет шесть месяцев супругам Сергею и Яне Киршенко за истязание пятерых приемных детей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
Суд установил, что супруги, будучи приемными родителями пятерых несовершеннолетних детей, систематически били их, запрещали им есть без их ведома и соблюдать личную гигиену, а также спать на спальных местах.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
"Приговором суда супругам Киршенко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.