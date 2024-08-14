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Алаудинов рассказал о ситуации в Судже - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 14.08.2024 (обновлено: 11:28 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/sudzha-1966110626.html
Алаудинов рассказал о ситуации в Судже
Алаудинов рассказал о ситуации в Судже - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Судже
В курском городе Суджа находятся подразделения Вооруженных сил РФ, противник не контролирует город, там идут ежедневные боестолкновения, заявил командир... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:18
2024-08-14T11:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
суджа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В курском городе Суджа находятся подразделения Вооруженных сил РФ, противник не контролирует город, там идут ежедневные боестолкновения, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала."Сегодня в Судже находятся подразделения Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует". - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, суджа
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Суджа
Алаудинов рассказал о ситуации в Судже

Алаудинов: в Судже идут ежедневные боестолкновения, ВСУ не контролируют город

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В курском городе Суджа находятся подразделения Вооруженных сил РФ, противник не контролирует город, там идут ежедневные боестолкновения, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
"Сегодня в Судже находятся подразделения Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует". - сказал Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьСуджа
 
 
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