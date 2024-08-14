https://ria.ru/20240814/sud-1966171892.html

Суд приступил к рассмотрению дела "королевы марафонов" Блиновской

Суд приступил к рассмотрению дела "королевы марафонов" Блиновской - РИА Новости, 14.08.2024

Суд приступил к рассмотрению дела "королевы марафонов" Блиновской

Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:21

2024-08-14T15:21

2024-08-14T15:21

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Блиновской Елены Олеговны... В настоящее время проходит предварительное слушание, в соответствии со ст. 234 УПК РФ - в закрытом судебном заседании", - сказали в суде. Журналистов в суд не пустили, посетителей попросили освободить этаж, чтобы спокойно провести Блиновскую в зал. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963454474.html

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происшествия, москва, россия, алексей блиновский, елена блиновская