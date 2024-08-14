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"Легко и быстро". В США пришли в восторг от особой "технологии" России
"Легко и быстро". В США пришли в восторг от особой "технологии" России - РИА Новости, 14.08.2024
"Легко и быстро". В США пришли в восторг от особой "технологии" России
Подход России, при котором она отдает предпочтение массовому производству простой военной техники, позволяет обеспечить постоянный приток машин на фронт, пишет... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:04
2024-08-14T16:04
2024-08-14T16:06
технологии
россия
т-72 "урал"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подход России, при котором она отдает предпочтение массовому производству простой военной техники, позволяет обеспечить постоянный приток машин на фронт, пишет The National Interest."Используя дешевые и легко заменяемые системы вроде того же Т-72, российская промышленная база применяет шаблонный подход к их производству. Это позволяет производить их легко и быстро и всегда иметь наготове доступный запас, сколько бы ни продлились боевые действия", — отмечается в публикации.NI пишет, что Т-72, несмотря на свой возраст, крайне эффективен в бою, а его простое устройство не требует особого обслуживания, что имеет решающее значение для поддержки наступления армии, заключает TNI.Ранее The National Interest называл Т-72 "возможно, лучшим танком в мире".
https://ria.ru/20240202/rossiya-1924973940.html
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технологии, россия, т-72 "урал"
Технологии, Россия, Т-72 "Урал"
"Легко и быстро". В США пришли в восторг от особой "технологии" России
TNI: подход РФ к производству техники позволяет спокойно вести боевые действия
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Подход России, при котором она отдает предпочтение массовому производству простой военной техники, позволяет обеспечить постоянный приток машин на фронт, пишет The National Interest
.
"Используя дешевые и легко заменяемые системы вроде того же Т-72, российская промышленная база применяет шаблонный подход к их производству. Это позволяет производить их легко и быстро и всегда иметь наготове доступный запас, сколько бы ни продлились боевые действия", — отмечается в публикации.
NI пишет, что Т-72, несмотря на свой возраст, крайне эффективен в бою, а его простое устройство не требует особого обслуживания, что имеет решающее значение для поддержки наступления армии, заключает TNI.
Ранее The National Interest называл Т-72 "возможно, лучшим танком в мире".