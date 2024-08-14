https://ria.ru/20240814/ssha-1966090425.html

"Совсем недолго". В США заявили о ядерной войне с Россией

"Совсем недолго". В США заявили о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 14.08.2024

"Совсем недолго". В США заявили о ядерной войне с Россией

Пентагон пессимистично оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и КНДР в ядерной войне, пишет The Economist. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:50

2024-08-14T09:50

2024-08-14T09:50

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пентагон пессимистично оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и КНДР в ядерной войне, пишет The Economist."Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ на этот вопрос (Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР. — Прим. Ред.) звучит так: "Вероятно, совсем недолго", — пишет издание.В статье подобная ситуация описывается как "кошмар" для Соединенных Штатов. Отмечается, что на фоне этих опасений администрация Байдена начала подготовку к расширению развернутых ядерных сил Америки. Наращивание может начаться в 2026 году, когда истечет срок действия договора СНВ-III между США и Россией.Ранее глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби заявила, что Пентагон в прошлом году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов.

https://ria.ru/20240805/ssha-1964214974.html

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в мире, россия, сша, китай, министерство обороны сша