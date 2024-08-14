https://ria.ru/20240814/ssha-1966074326.html

Экс-дипломат Японии рассказал, как будет меняться политика США по Украине

Экс-дипломат Японии рассказал, как будет меняться политика США по Украине - РИА Новости, 14.08.2024

Экс-дипломат Японии рассказал, как будет меняться политика США по Украине

Не так важно, кто станет президентом США, так как в политике Америки по Украине многое будет решать ситуация на поле боя и в мире, которая сложится к январю... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:18

2024-08-14T07:18

2024-08-14T07:18

в мире

украина

сша

япония

дональд трамп

кадзухико того

владимир путин

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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Не так важно, кто станет президентом США, так как в политике Америки по Украине многое будет решать ситуация на поле боя и в мире, которая сложится к январю 2025 года, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того, бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также при подготовке визита первого президента СССР Михаила Горбачева в Японию в 1991 году. "Кто бы ни пришел к власти, Трамп или Харрис, будет очень важно, как сложится ситуация на фронте и в мире к моменту инаугурации нового президента в январе 2025 года. В зависимости от этого и при Харрис, и при Трампе возможны изменения в отношении ситуации на Украине. Действия нового президента США, кто бы им ни стал, очень зависят от того, что произойдет в эти полгода", - сказал Того. Экс-дипломат при этом отмечает предвыборную риторику Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса. "Трамп с самого начала предвыборной кампании говорит, что закончит войну за один день, затем о том, что при нем бы войны не было бы ... Трамп будет осуществлять America first, а для того, чтобы это реализовать, ему необходимо как можно скорее разобраться с проблемой Украины", - считает Того. Он также отметил слова Джей-Ди Вэнса еще до назначения кандидатом в вице-президенты, сказавшего, что "чисто арифметически невозможно", чтобы оказание помощи Украине "обеспечило ей победу", а значит единственный выход – прийти к мирным соглашениям.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

украина

сша

япония

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в мире, украина, сша, япония, дональд трамп, кадзухико того, владимир путин