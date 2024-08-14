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США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 14.08.2024 (обновлено: 03:15 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ssha-1966061398.html
США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник
США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник - РИА Новости, 14.08.2024
США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник
США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, сообщил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:11
2024-08-14T03:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, сообщил РИА Новости американский чиновник. "Мне неизвестно о каких-либо контактах", — ответил он на соответствующий вопрос.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
https://ria.ru/20240813/vsu-1966048223.html
https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html
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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник

США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, сообщил чиновник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, сообщил РИА Новости американский чиновник.
"Мне неизвестно о каких-либо контактах", — ответил он на соответствующий вопрос.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
Вчера, 23:20

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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