https://ria.ru/20240814/ssha-1966061398.html

США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник

США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник - РИА Новости, 14.08.2024

США не контактировали с Россией по Курской области, заявил чиновник

США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, сообщил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:11

2024-08-14T03:11

2024-08-14T03:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, сообщил РИА Новости американский чиновник. "Мне неизвестно о каких-либо контактах", — ответил он на соответствующий вопрос.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.

https://ria.ru/20240813/vsu-1966048223.html

https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html

россия

курская область

сша

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2024

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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире