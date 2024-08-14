https://ria.ru/20240814/ssha--1966287113.html

США должны перестать играть в полицейских мира, заявил Вэнс

США должны перестать играть в полицейских мира, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.08.2024

США должны перестать играть в полицейских мира, заявил Вэнс

США нужно перестать играть в полицейских мира и отправлять своих молодых граждан участвовать в "глупых войнах", в среду заявил кандидат в вице-президенты США от РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T23:56

2024-08-14T23:56

2024-08-14T23:56

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США нужно перестать играть в полицейских мира и отправлять своих молодых граждан участвовать в "глупых войнах", в среду заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс. "Мы собираемся прекратить отправлять нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира. Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома, а не отправлять их по всему миру", - Вэнс заявил на предвыборном мероприятии. Он обвинил своих конкурентов от демократов, что они отправляют людей воевать в "глупых войнах". Ранее кандидат в вице-президенты неоднократно критиковал многомиллиардную американскую военную помощь Украине и призывал к переговорам с Россией.

https://ria.ru/20240730/kharris-1962820034.html

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сша, украина, россия, в мире