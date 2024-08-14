https://ria.ru/20240814/ss-1966133810.html

В Германии после скандала решили не чтить память офицеров, состоявших в СС

В Германии после скандала решили не чтить память офицеров, состоявших в СС - РИА Новости, 14.08.2024

В Германии после скандала решили не чтить память офицеров, состоявших в СС

Министерство обороны Германии на фоне шквала критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в НСДАП и СС,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:50

2024-08-14T12:50

2024-08-14T13:57

германия

в мире

борис писториус

вермахт

вторая мировая война (1939-1945)

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БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны Германии на фоне шквала критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в НСДАП и СС, сообщил журналистам представитель ведомства Арне Коллац."Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны", — сказал он на брифинге.По словам Коллаца, решение приняли из-за того, что расширенный список ставит под вопрос прописанный в "Указе о традициях" принцип, в соответствии с которым бундесвер выступает за демократию и правовое государство. Cписок отозвали целиком, со всеми сорока тысячами военнослужащих, служивших гитлеровской Германии, добавил он."Всегда должно быть очевидно, что традиция является центром культуры памяти бундесвера", — добавил представитель Минобороны, отметив, что вермахт к этой традиции отношения иметь не должен.В начале недели стало известно, что Минобороны Германии намерено расширить "Указ о традициях" от 2018 года, который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. По данным СМИ, почетный список бундесвера решили дополнить после требований министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" из-за конфликта на Украине.Журналисты обратили внимание на то, что в список попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП подводник Эрих Топп и 22 другие "порождающие традиции персоны". Коллац тогда подтвердил, что нацистов действительно включили в список, но чтить их, по его словам, предполагалось за послевоенные заслуги.В феврале газета Bild со ссылкой на исторические документы сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был пламенным нацистом и офицером вермахта. По данным СМИ, он читал "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.В июне журнал Bunte опубликовал расследование, согласно которому двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Его дед был оберштурмфюрером СА, а прадед —признанный военным преступником офицер СС из ближайшего окружения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html

https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954472673.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

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германия, в мире, борис писториус, вермахт, вторая мировая война (1939-1945)