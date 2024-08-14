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"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине - РИА Новости, 14.08.2024
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине
Украинским войскам придется покинуть Курскую область из-за провала операции, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:26
2024-08-14T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
скотт риттер
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинским войскам придется покинуть Курскую область из-за провала операции, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", — предположил он.По словам военного в отставке, Украина потеряла все на поле боя в попытки совершить прорыв вглубь России. В результате западную технику сжигают в огромных количествах, пояснил Риттер."Они находятся в очень сложной ситуации", — резюмировал эксперт.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966164752.html
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в мире, россия, курская область, украина, скотт риттер, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине

Риттер: ВСУ ждет большое массовое отступление из Курской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинским войскам придется покинуть Курскую область из-за провала операции, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", — предположил он.
Украинский пилот истребителя МиГ-29 Александр Мигуля - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля
Вчера, 14:55
По словам военного в отставке, Украина потеряла все на поле боя в попытки совершить прорыв вглубь России. В результате западную технику сжигают в огромных количествах, пояснил Риттер.
"Они находятся в очень сложной ситуации", — резюмировал эксперт.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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