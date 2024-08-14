https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине - РИА Новости, 14.08.2024

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине

Украинским войскам придется покинуть Курскую область из-за провала операции, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:26

2024-08-14T16:26

2024-08-14T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

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курская область

украина

скотт риттер

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинским войскам придется покинуть Курскую область из-за провала операции, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", — предположил он.По словам военного в отставке, Украина потеряла все на поле боя в попытки совершить прорыв вглубь России. В результате западную технику сжигают в огромных количествах, пояснил Риттер."Они находятся в очень сложной ситуации", — резюмировал эксперт.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966164752.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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курская область

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в мире, россия, курская область, украина, скотт риттер, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины