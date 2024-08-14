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В Совфеде ответили на территориальные претензии Украины к России - РИА Новости, 14.08.2024
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17:36 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/sovfed-1966235904.html
В Совфеде ответили на территориальные претензии Украины к России
В Совфеде ответили на территориальные претензии Украины к России - РИА Новости, 14.08.2024
В Совфеде ответили на территориальные претензии Украины к России
Попытки Украины заявить свои права на российскую территорию схожи на претензии Шарикова на квартиру профессора Преображенского, считает сенатор от Запорожской... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:36
2024-08-14T17:36
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Попытки Украины заявить свои права на российскую территорию схожи на претензии Шарикова на квартиру профессора Преображенского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, об этом он написал в своем Telegram-канале. "С тем юмористом, который сейчас пытается внушить просроченному президенту и активистам в соцсетях, что юг Курской и Белгородской областей – это исконно украинские земли, я бы пообщался. Это было бы забавно – послушать в реальной жизни, чем условный Шариков может обосновать претензии на жилплощадь в квартире профессора Преображенского. Но еще забавнее было бы посмотреть, как округлятся его глаза, если рассказать ему, как все было на самом деле", - написал политик. Потому что задокументированная правда, как это часто бывает, таких активистов не радует, добавил Ворона. "Если, конечно, эти переписыватели истории вообще зададутся вопросом, почему на этих землях было так много малороссов. И почему московский царь позволил тем, кому плохо жилось в Речи Посполитой, поселиться на приграничных землях, через которые проходила оборонительная линия, защищавшая Москву с Запада", - отметил сенатор. "Сбежали от поляков, были из милости приняты московским царем и защищали Москву во время русско-польской войны... Вот уж не зря говорят, что добро наказуемо, и что люди больше всего ненавидят тех, кто когда-то им помог", - заключил политик.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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украина, россия, в мире, совет федерации рф
Украина, Россия, В мире, Совет Федерации РФ
В Совфеде ответили на территориальные претензии Украины к России

Сенатор о правах Киева на земли: Шариков претендует на квартиру Преображенского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Попытки Украины заявить свои права на российскую территорию схожи на претензии Шарикова на квартиру профессора Преображенского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"С тем юмористом, который сейчас пытается внушить просроченному президенту и активистам в соцсетях, что юг Курской и Белгородской областей – это исконно украинские земли, я бы пообщался. Это было бы забавно – послушать в реальной жизни, чем условный Шариков может обосновать претензии на жилплощадь в квартире профессора Преображенского. Но еще забавнее было бы посмотреть, как округлятся его глаза, если рассказать ему, как все было на самом деле", - написал политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Потому что задокументированная правда, как это часто бывает, таких активистов не радует, добавил Ворона.
"Если, конечно, эти переписыватели истории вообще зададутся вопросом, почему на этих землях было так много малороссов. И почему московский царь позволил тем, кому плохо жилось в Речи Посполитой, поселиться на приграничных землях, через которые проходила оборонительная линия, защищавшая Москву с Запада", - отметил сенатор.
"Сбежали от поляков, были из милости приняты московским царем и защищали Москву во время русско-польской войны... Вот уж не зря говорят, что добро наказуемо, и что люди больше всего ненавидят тех, кто когда-то им помог", - заключил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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