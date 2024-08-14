В Совфеде ответили на территориальные претензии Украины к России
Сенатор о правах Киева на земли: Шариков претендует на квартиру Преображенского
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Попытки Украины заявить свои права на российскую территорию схожи на претензии Шарикова на квартиру профессора Преображенского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"С тем юмористом, который сейчас пытается внушить просроченному президенту и активистам в соцсетях, что юг Курской и Белгородской областей – это исконно украинские земли, я бы пообщался. Это было бы забавно – послушать в реальной жизни, чем условный Шариков может обосновать претензии на жилплощадь в квартире профессора Преображенского. Но еще забавнее было бы посмотреть, как округлятся его глаза, если рассказать ему, как все было на самом деле", - написал политик.
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Потому что задокументированная правда, как это часто бывает, таких активистов не радует, добавил Ворона.
"Если, конечно, эти переписыватели истории вообще зададутся вопросом, почему на этих землях было так много малороссов. И почему московский царь позволил тем, кому плохо жилось в Речи Посполитой, поселиться на приграничных землях, через которые проходила оборонительная линия, защищавшая Москву с Запада", - отметил сенатор.
"Сбежали от поляков, были из милости приняты московским царем и защищали Москву во время русско-польской войны... Вот уж не зря говорят, что добро наказуемо, и что люди больше всего ненавидят тех, кто когда-то им помог", - заключил политик.
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