https://ria.ru/20240814/soobschniki-1966247079.html

СМИ раскрыли фамилию возможных сообщников подозреваемого по "Севпотокам"

СМИ раскрыли фамилию возможных сообщников подозреваемого по "Севпотокам" - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ раскрыли фамилию возможных сообщников подозреваемого по "Севпотокам"

Западные СМИ раскрыли полные имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого немецкая прокуратура ранее... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:19

2024-08-14T18:19

2024-08-14T18:19

северный поток

северный поток — 2

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

ard

дмитрий песков

россия

польша

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Западные СМИ раскрыли полные имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого немецкая прокуратура ранее выписала ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", речь идет о Светлане и Евгении Успенских. Ранее ряд немецких СМИ, включая телеканал ARD, раскрыли имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого немецкая прокуратура ранее выписала ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По данным СМИ, Владимиру Ж. помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У., при этом отмечается, что все они эксперты по дайвингу, а их компания до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. При этом в социальных сетях семейная пара, по данным СМИ, активно поддерживает ВСУ. На запрос немецких СМИ Светлана У. ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж. По данным западных СМИ, фамилия Светланы и Евгения - Успенские. Светлана находится в Польше, а ее супруг Евгений служит в ВСУ. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240713/zakharova-1959464613.html

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северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, ard, дмитрий песков, россия, польша, европа, в мире