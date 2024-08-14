Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ
19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится подписание партнерского соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и Континентальной хоккейной лигой.
Участники:
- вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика" Егор ГУСЕЛЬНИКОВ;
- вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей ДОБРОХВАЛОВ.
- вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика" Егор ГУСЕЛЬНИКОВ;
- вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей ДОБРОХВАЛОВ.
После мероприятия запланирован брифинг с федеральными и спортивными СМИ.
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Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Подробная информация на сайте пресс-центра