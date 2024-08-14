https://ria.ru/20240814/soglashenie-1966206538.html

Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ

Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ - РИА Новости, 14.08.2024

Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ

19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится подписание партнерского соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и Континентальной хоккейной лигой.

2024-08-14T16:48

2024-08-14T16:48

2024-08-14T16:48

анонсы

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Участники:- вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика" Егор ГУСЕЛЬНИКОВ;- вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей ДОБРОХВАЛОВ.После мероприятия запланирован брифинг с федеральными и спортивными СМИ.Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ruВход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Подробная информация на сайте пресс-центра

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы