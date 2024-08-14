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Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ - РИА Новости, 14.08.2024
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16:48 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/soglashenie-1966206538.html
Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ
Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ - РИА Новости, 14.08.2024
Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ
19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится подписание партнерского соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и Континентальной хоккейной лигой.
2024-08-14T16:48
2024-08-14T16:48
анонсы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1966206538.jpg?1723643309
Участники:- вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика" Егор ГУСЕЛЬНИКОВ;- вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей ДОБРОХВАЛОВ.После мероприятия запланирован брифинг с федеральными и спортивными СМИ.Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ruВход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Подробная информация на сайте пресс-центра
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анонсы
Анонсы

Подписание соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и КХЛ

Читать ria.ru в
19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится подписание партнерского соглашения между пивоваренной компанией "Балтика" и Континентальной хоккейной лигой.
Участники:
- вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика" Егор ГУСЕЛЬНИКОВ;
- вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей ДОБРОХВАЛОВ.
После мероприятия запланирован брифинг с федеральными и спортивными СМИ.
Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ru
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Подробная информация на сайте пресс-центра
 
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