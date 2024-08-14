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Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку - РИА Новости, 14.08.2024
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" объяснил, зачем в столице перекладывают плитку. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:59
2024-08-14T10:59
2024-08-14T16:01
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
форум "территория смыслов"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" объяснил, зачем в столице перекладывают плитку. "Нас много раз упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете-перекладываете. Такой мем у города: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл". На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта", — сказал он.По словам мэра, проекты по благоустройству быстро окупаются за счет роста туристического потока. Когда на этом месте парковались машины и стояли ларьки, там не было людей, торговли, туристов. Теперь же город за счет туризма получает даже больше того, что вкладывает в благоустройство, объяснил Собянин. Безопасный и комфортный город дает колоссальную отдачу, подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20240530/sobyanin-1949454362.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, форум "территория смыслов"
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Форум "Территория смыслов"
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
Собянин шуткой про клад Лужкова объяснил причину перекладывания плитки в Москве