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Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку - РИА Новости, 14.08.2024
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10:59 14.08.2024 (обновлено: 16:01 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/sobjanin-1966106497.html
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку - РИА Новости, 14.08.2024
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" объяснил, зачем в столице перекладывают плитку. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:59
2024-08-14T16:01
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
форум "территория смыслов"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" объяснил, зачем в столице перекладывают плитку. &quot;Нас много раз упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете-перекладываете. Такой мем у города: &quot;Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл&quot;. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта&quot;, — сказал он.По словам мэра, проекты по благоустройству быстро окупаются за счет роста туристического потока. Когда на этом месте парковались машины и стояли ларьки, там не было людей, торговли, туристов. Теперь же город за счет туризма получает даже больше того, что вкладывает в благоустройство, объяснил Собянин. Безопасный и комфортный город дает колоссальную отдачу, подчеркнул мэр.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, форум "территория смыслов"
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Форум "Территория смыслов"
Собянин шуткой про клад объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

Собянин шуткой про клад Лужкова объяснил причину перекладывания плитки в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРеконструкция улиц в Москве
Реконструкция улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реконструкция улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" объяснил, зачем в столице перекладывают плитку.
«

"Нас много раз упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете-перекладываете. Такой мем у города: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл". На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта", — сказал он.

По словам мэра, проекты по благоустройству быстро окупаются за счет роста туристического потока. Когда на этом месте парковались машины и стояли ларьки, там не было людей, торговли, туристов. Теперь же город за счет туризма получает даже больше того, что вкладывает в благоустройство, объяснил Собянин.
Безопасный и комфортный город дает колоссальную отдачу, подчеркнул мэр.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, награжденный орденом За заслуги перед отечеством I степени, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинФорум "Территория смыслов"
 
 
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