https://ria.ru/20240814/snegopad-1966067593.html

В Магаданской области прошли снегопады

В Магаданской области прошли снегопады - РИА Новости, 14.08.2024

В Магаданской области прошли снегопады

Снегопады прошли в континентальных районах Магаданской области, побережье региона заливают дожди, сообщил РИА Новости представитель Гидрометцентра России по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:24

2024-08-14T05:24

2024-08-14T07:36

магаданская область

россия

гидрометцентр

происшествия

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МАГАДАН, 14 авг - РИА Новости. Снегопады прошли в континентальных районах Магаданской области, побережье региона заливают дожди, сообщил РИА Новости представитель Гидрометцентра России по региону. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и сильном ветре в Магаданской области. Возможны подтопления, размыв дорог и дамб. Жители региона обмениваются фото и видео из мест, где выпал августовский снег. "Действительно, в континентальных районах резко похолодало, местами до нуля градусов. Выпал снег. Снегопады и заморозки в августе для Магаданской области не аномалия и бывают почти ежегодно. Сейчас это явление связано с холодными воздушными массами, которые идут в регион с севера", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что к концу недели в регионе потеплеет, а в центральных районах, где сейчас выпал снег, температура воздуха поднимется до двадцати градусов.

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магаданская область

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магаданская область, россия, гидрометцентр, происшествия