https://ria.ru/20240814/smirnov-1966285378.html

По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи

По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи - РИА Новости, 14.08.2024

По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи

Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T23:43

2024-08-14T23:43

2024-08-14T23:43

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "За сутки по линии МЧС в регион было доставлено 57 тонн гуманитарной помощи, с нарастающим итогом - более 900 тонн грузов", - написал он. Врио главы региона добавил, что круглосуточно работает гуманитарный склад Народного фронта. В среду на его площадку поступило 407 тонн различных грузов, включая продукты питания, средства гигиены, бытовую химию. Смирнов отметил, что более 20 тысяч гуманитарных наборов передано в муниципалитеты по всей Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html

https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html

курская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей смирнов (политик) , курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество