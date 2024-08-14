Рейтинг@Mail.ru
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/smirnov-1966285378.html
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи - РИА Новости, 14.08.2024
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи
Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T23:43
2024-08-14T23:43
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "За сутки по линии МЧС в регион было доставлено 57 тонн гуманитарной помощи, с нарастающим итогом - более 900 тонн грузов", - написал он. Врио главы региона добавил, что круглосуточно работает гуманитарный склад Народного фронта. В среду на его площадку поступило 407 тонн различных грузов, включая продукты питания, средства гигиены, бытовую химию. Смирнов отметил, что более 20 тысяч гуманитарных наборов передано в муниципалитеты по всей Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html
https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей смирнов (политик) , курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Общество
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи

Смирнов: по линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"За сутки по линии МЧС в регион было доставлено 57 тонн гуманитарной помощи, с нарастающим итогом - более 900 тонн грузов", - написал он.
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Из курского приграничья отселили большинство жителей
Вчера, 18:32
Врио главы региона добавил, что круглосуточно работает гуманитарный склад Народного фронта. В среду на его площадку поступило 407 тонн различных грузов, включая продукты питания, средства гигиены, бытовую химию. Смирнов отметил, что более 20 тысяч гуманитарных наборов передано в муниципалитеты по всей Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Смирнов (политик)Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала