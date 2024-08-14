https://ria.ru/20240814/smirnov-1966285378.html
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи - РИА Новости, 14.08.2024
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи
Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T23:43
2024-08-14T23:43
2024-08-14T23:43
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило по линии МЧС в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "За сутки по линии МЧС в регион было доставлено 57 тонн гуманитарной помощи, с нарастающим итогом - более 900 тонн грузов", - написал он. Врио главы региона добавил, что круглосуточно работает гуманитарный склад Народного фронта. В среду на его площадку поступило 407 тонн различных грузов, включая продукты питания, средства гигиены, бытовую химию. Смирнов отметил, что более 20 тысяч гуманитарных наборов передано в муниципалитеты по всей Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html
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алексей смирнов (политик) , курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Общество
По линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи
Смирнов: по линии МЧС в Курскую область поступило более 900 тонн гумпомощи