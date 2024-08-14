https://ria.ru/20240814/sledstvie-1966064883.html

В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко

В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко - РИА Новости, 14.08.2024

В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко

Следствие по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко "Рошен" в России продлено до середины... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:35

2024-08-14T04:35

2024-08-14T07:39

происшествия

россия

петр порошенко

дмитрий аристов

украина

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко "Рошен" в России продлено до середины сентября, суд оставил под арестом имущество шоколадной империи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года. "Арестованными минимум до 13 сентября остаются несколько цехов, в том числе конфетный цех и цех пастиломармеладных изделий, склад, а также семь земельных участков, принадлежащих ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем продлен срок и предварительного следствия — до 13 сентября. Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.

https://ria.ru/20240723/lavra-1961589879.html

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происшествия, россия, петр порошенко, дмитрий аристов, украина