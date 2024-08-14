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В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко - РИА Новости, 14.08.2024
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04:35 14.08.2024 (обновлено: 07:39 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/sledstvie-1966064883.html
В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко
В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко - РИА Новости, 14.08.2024
В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко
Следствие по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко "Рошен" в России продлено до середины... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:35
2024-08-14T07:39
происшествия
россия
петр порошенко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко "Рошен" в России продлено до середины сентября, суд оставил под арестом имущество шоколадной империи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года. "Арестованными минимум до 13 сентября остаются несколько цехов, в том числе конфетный цех и цех пастиломармеладных изделий, склад, а также семь земельных участков, принадлежащих ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем продлен срок и предварительного следствия — до 13 сентября. Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
https://ria.ru/20240723/lavra-1961589879.html
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происшествия, россия, петр порошенко, дмитрий аристов, украина
Происшествия, Россия, Петр Порошенко, Дмитрий Аристов, Украина
В России продлили следствие по делу фабрики Порошенко

Следствие по делу фабрики Порошенко "Рошен" продлили до середины сентября

© РИА Новости / Юрий Сорокин | Перейти в медиабанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко "Рошен" в России продлено до середины сентября, суд оставил под арестом имущество шоколадной империи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года.
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"Арестованными минимум до 13 сентября остаются несколько цехов, в том числе конфетный цех и цех пастиломармеладных изделий, склад, а также семь земельных участков, принадлежащих ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем продлен срок и предварительного следствия — до 13 сентября.
Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Украинская корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.
Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
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