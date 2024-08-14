https://ria.ru/20240814/sledstvie-1966054254.html

В Москве продлили срок следствия по делу о торговле детьми

В Москве продлили срок следствия по делу о торговле детьми - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве продлили срок следствия по делу о торговле детьми

Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлен до 16 октября, заявила следователь в Преображенском суде Москвы. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:41

2024-08-14T00:41

2024-08-14T00:41

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлен до 16 октября, заявила следователь в Преображенском суде Москвы. "Срок предварительного следствия по делу о торговле детьми продлен до 16 октября", - заявила следователь. Во вторник Преображенский суд Москвы удовлетворил два ходатайства о продлении срока содержания под стражей фигуранткам дела о торговле детьми. Она из них - гражданка Белоруссии, вторая - жительница Дагестана. Обе передали своих детей в многодетные семьи подсудимых Юлии Логиновой и Натальи Патоки. Защита была категорически против продления срока содержания под стражей. "Моя подзащитная и ряд других обвиняемых женщин, девушек по этому делу, они все оказались в тяжелой жизненной ситуации, им пришлось выбирать из плохого и очень плохого - родить ребенка или делать аборт, что вообще никак не укладывается в нормы морали и этики", - заявил адвокат одной из фигуранток Артем Сарбашев. Он рассказал, что его подзащитная "какими-то путями" вышла на Логинову и Патоку, которые "помогали этим женщинам в тяжелой жизненной ситуации". "Моя подзащитная увидела, что может обеспечить будущее своему ребенку, которого она не могла по целому ряду причин оставить у себя. Действительно, все дети у Логиновой, Патоки были обеспечены. Здесь очень тяжелая морально-этическая ситуация и очень сложно это будет разрешить в дальнейшем. Следователь не сказала, что с этими детьми сейчас и что с ними будет потом, с этими многодетными семьями. Есть президентская программа "Демография", в которой говорится, что, наоборот, надо повышать рождаемость и обеспечивать достойный уровень жизни детям и так далее. Эти женщины вместо аборта отдали ребенка в семьи, в которых о них заботились", - сказал адвокат. По его словам, оформление документов на детей, возможно, проходило не в установленном законом порядке, но вменять из-за этого статью о совершении преступления в составе организованного преступного сообщества - это преувеличение. Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.

https://ria.ru/20240813/mvd-1966034290.html

https://ria.ru/20240807/delo-1964757235.html

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