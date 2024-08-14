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В Москве задержали американца за нападение на полицейского - РИА Новости, 14.08.2024
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15:58 14.08.2024 (обновлено: 16:51 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
В Москве задержали американца за нападение на полицейского - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:58
2024-08-14T16:51
москва
следственный комитет россии (ск рф)
сша
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") &lt;...&gt; С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.По полученным данным, ночью, 12 августа, гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.В свою очередь, источник агентства в силовых структурах рассказал, что речь идет об американце Джозепе Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.
https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html
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москва, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия, россия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), США, Происшествия, Россия
В Москве задержали американца за нападение на полицейского

СК: в Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на полицейского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") <...> С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.
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По полученным данным, ночью, 12 августа, гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.
Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
В свою очередь, источник агентства в силовых структурах рассказал, что речь идет об американце Джозепе Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.
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