https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html

В Москве задержали американца за нападение на полицейского

В Москве задержали американца за нападение на полицейского - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве задержали американца за нападение на полицейского

В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:58

2024-08-14T15:58

2024-08-14T16:51

москва

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") <...> С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.По полученным данным, ночью, 12 августа, гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.В свою очередь, источник агентства в силовых структурах рассказал, что речь идет об американце Джозепе Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.

https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html

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москва, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия, россия