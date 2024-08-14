https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
В Москве задержали американца за нападение на полицейского - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:58
2024-08-14T15:58
2024-08-14T16:51
москва
следственный комитет россии (ск рф)
сша
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ae77b3b41d3f8e7561630bab80d40a28.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") <...> С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.По полученным данным, ночью, 12 августа, гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.В свою очередь, источник агентства в силовых структурах рассказал, что речь идет об американце Джозепе Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.
https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html
https://ria.ru/20240619/prigovor-1953847700.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a67fddda5633feaaa179f4855081dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия, россия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), США, Происшествия, Россия
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
СК: в Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на полицейского
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") <...> С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в заявлении.
По полученным данным, ночью, 12 августа, гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставить удостоверяющие личность документы, а затем напал на сотрудника правоохранительных органов.
Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
В свою очередь, источник агентства в силовых структурах рассказал, что речь идет об американце Джозепе Тагере, который устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставить документы о предыдущем месте жительства. После этого нарушителя забрали в отдел полиции, где он ударил одного из сотрудников.