https://ria.ru/20240814/sizo-1966285037.html

Суд в Москве оставил в СИЗО главных фигуранток дела о торговле детьми

Суд в Москве оставил в СИЗО главных фигуранток дела о торговле детьми - РИА Новости, 14.08.2024

Суд в Москве оставил в СИЗО главных фигуранток дела о торговле детьми

Преображенский суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО фигуранткам дела о торговле детьми - многодетным матерям Наталье Патоке и Юлии Логиновой, передает... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T23:37

2024-08-14T23:37

2024-08-14T23:37

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО фигуранткам дела о торговле детьми - многодетным матерям Наталье Патоке и Юлии Логиновой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Патоке срок содержания под стражей до 16 октября", - огласил решение судья Дмитрий Яни. Аналогичное решение было вынесено в отношении Логиновой, ходатайство о продлении ее ареста было рассмотрено в закрытом режиме. Защита Патоки настаивала на переводе ее под домашний арест. "Сейчас год семьи. Неоднократно президент говорил о повышении рождаемости, мы сейчас оставим детей без матери, у нас следствие считает детей потерпевшими, в чем они потерпевшие, в том, что остались не на помойке? Женщина спасла шестерых детей и сидит в СИЗО", - заявил ее адвокат. В ходе заседания были допрошены две свидетельницы: совершеннолетняя дочь Патоки и ее подруга, которые дали на нее положительную характеристику. Сама фигурантка просила отправить ее под домашний арест, во время своего выступления она плакала, присутствующие на заседания дети тоже. Адвокат Станислав Кулов заявил РИА Новости, что инкриминируемые деяния лишь формально подпадают под статью 127 УК РФ, но здесь нет тяжкого преступления. "Возможно, есть статья 154 УК РФ (незаконное усыновление), мы не отрицаем незаконное оформление документов", - сказал собеседник агентства. Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).

https://ria.ru/20240814/dela-1966055322.html

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москва, россия, происшествия