Силуанов назвал самый важный и надежный объект вложения средств
Силуанов назвал образование детей самым надежным объектом вложения средств
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов в лекции на форуме "Территория смыслов" посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, но прежде всего — в собственное развитие.
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"Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", — сказал он.
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Но лучше вкладывать в себя, в образование, детей, семью, подчеркнул глава Минфина.
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"В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите <...> более знающих и образованных детей", — пояснил он.
Министр рассказал и о других финансовых инструментах для вложений: можно открыть индивидуальный инвестиционный счет, вложиться в ценные бумаги на финансовом рынке. Доходы там могут быть выше, но и риск выше, отметил он. Самый простым путем Силуанов назвал вложения в депозит под 17 процентов годовых. Кроме того, добавил он, хорошую доходность дают государственные бумаги — облигации федерального займа стопроцентно надежны, а доходность их — 16 процентов годовых.
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