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Силуанов назвал самый важный и надежный объект вложения средств - РИА Новости, 14.08.2024
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10:40 14.08.2024 (обновлено: 15:10 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/siluanov-1966103412.html
Силуанов назвал самый важный и надежный объект вложения средств
Силуанов назвал самый важный и надежный объект вложения средств - РИА Новости, 14.08.2024
Силуанов назвал самый важный и надежный объект вложения средств
Министр финансов Антон Силуанов в лекции на форуме "Территория смыслов" посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, но прежде... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:40
2024-08-14T15:10
экономика
россия
антон силуанов
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов в лекции на форуме "Территория смыслов" посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, но прежде всего — в собственное развитие."Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", — сказал он.Но лучше вкладывать в себя, в образование, детей, семью, подчеркнул глава Минфина.&quot;В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите &lt;...&gt; более знающих и образованных детей&quot;, — пояснил он.Министр рассказал и о других финансовых инструментах для вложений: можно открыть индивидуальный инвестиционный счет, вложиться в ценные бумаги на финансовом рынке. Доходы там могут быть выше, но и риск выше, отметил он. Самый простым путем Силуанов назвал вложения в депозит под 17 процентов годовых. Кроме того, добавил он, хорошую доходность дают государственные бумаги — облигации федерального займа стопроцентно надежны, а доходность их — 16 процентов годовых.
https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов назвал самый важный и надежный объект вложения средств

Силуанов назвал образование детей самым надежным объектом вложения средств

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 авг — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов в лекции на форуме "Территория смыслов" посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, но прежде всего — в собственное развитие.
«
"Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги", — сказал он.
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Но лучше вкладывать в себя, в образование, детей, семью, подчеркнул глава Минфина.
«

"В том числе, кстати говоря, и в жилье. Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите <...> более знающих и образованных детей", — пояснил он.

Министр рассказал и о других финансовых инструментах для вложений: можно открыть индивидуальный инвестиционный счет, вложиться в ценные бумаги на финансовом рынке. Доходы там могут быть выше, но и риск выше, отметил он. Самый простым путем Силуанов назвал вложения в депозит под 17 процентов годовых. Кроме того, добавил он, хорошую доходность дают государственные бумаги — облигации федерального займа стопроцентно надежны, а доходность их — 16 процентов годовых.
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