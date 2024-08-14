Рейтинг@Mail.ru
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/shtraf-1966063181.html
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
С политолога Екатерины Шульман* взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу за нарушение деятельности иноагента, следует из документов, которые есть в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:58
2024-08-14T03:58
россия
канада
германия
екатерина шульман
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_729:161:2733:1288_1920x0_80_0_0_f0bfbb3724d41ba197d6729b009ab440.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С политолога Екатерины Шульман* взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу за нарушение деятельности иноагента, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание – штраф в размере 50 тысяч рублей. В связи с этим у фигурантки дела образовалась задолженность на сумму 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. При этом летом 2022 года политолог пыталась обжаловать отказ суда в исключении ее из списка СМИ-иноагентов, однако суд отклонил иск и указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240812/ajsin-1965714583.html
https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html
россия
канада
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a65fd5e5552fb9e8651681ab08dbabb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, германия, екатерина шульман, происшествия
Россия, Канада, Германия, Екатерина Шульман, Происшествия
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей

С политолога Екатерины Шульман взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕкатерина Шульман*
Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Екатерина Шульман*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С политолога Екатерины Шульман* взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу за нарушение деятельности иноагента, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание – штраф в размере 50 тысяч рублей.
Руслан Айсин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
12 августа, 14:27
В связи с этим у фигурантки дела образовалась задолженность на сумму 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
При этом летом 2022 года политолог пыталась обжаловать отказ суда в исключении ее из списка СМИ-иноагентов, однако суд отклонил иск и указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
9 августа, 17:09
 
РоссияКанадаГерманияЕкатерина ШульманПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала