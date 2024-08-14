https://ria.ru/20240814/shtraf-1966063181.html
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
С политолога Екатерины Шульман* взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу за нарушение деятельности иноагента, следует из документов, которые есть в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:58
2024-08-14T03:58
2024-08-14T03:58
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С политолога Екатерины Шульман* взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу за нарушение деятельности иноагента, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание – штраф в размере 50 тысяч рублей. В связи с этим у фигурантки дела образовалась задолженность на сумму 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. При этом летом 2022 года политолог пыталась обжаловать отказ суда в исключении ее из списка СМИ-иноагентов, однако суд отклонил иск и указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240812/ajsin-1965714583.html
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Россия, Канада, Германия, Екатерина Шульман, Происшествия
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
С политолога Екатерины Шульман взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С политолога Екатерины Шульман* взыскивают почти 50 тысяч рублей по штрафу за нарушение деятельности иноагента, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание – штраф в размере 50 тысяч рублей.
В связи с этим у фигурантки дела образовалась задолженность на сумму 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
При этом летом 2022 года политолог пыталась обжаловать отказ суда в исключении ее из списка СМИ-иноагентов, однако суд отклонил иск и указал, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.