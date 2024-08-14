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Полная "Трансформация": самые невероятные прически на шоу парикмахеров - РИА Новости, 14.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:07 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/shou-1966127159.html
Полная "Трансформация": самые невероятные прически на шоу парикмахеров
Полная "Трансформация": самые невероятные прически на шоу парикмахеров - РИА Новости, 14.08.2024
Полная "Трансформация": самые невероятные прически на шоу парикмахеров
В Новосибирске прошло шоу парикмахерского искусства "Трансформация". Невероятные, футуристические прически, созданные арт-стилистами, — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:07
2024-08-14T14:07
фото
культура
стиль жизни
новосибирск
прическа
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Новосибирске прошло шоу парикмахерского искусства "Трансформация". Невероятные, футуристические прически, созданные арт-стилистами, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, стиль жизни, новосибирск, прическа
Фото, Культура, Стиль жизни, Новосибирск, прическа
Полная "Трансформация": самые невероятные прически на шоу парикмахеров

В Новосибирске прошло шоу парикмахерского искусства "Трансформация"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Новосибирске прошло шоу парикмахерского искусства "Трансформация". Невероятные, футуристические прически, созданные арт-стилистами, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Необычное шоу состоялось в новосибирском кинотеатре "Победа".

Hа шоу парикмахерского искусства Трансформация

Необычное шоу состоялось в новосибирском кинотеатре "Победа".

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Арт-стилисты Международной Академии KEUNE DESIGN и чемпионы мира по парикмахерскому искусству представили коллекции "Трансформация искусства — от искусственного интеллекта до современной классики".

На фото: модель во время выступления с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства Трансформация с коллекцией Алины Завьяловой Щелкунчик, созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского в кинотеатре Победа в Новосибирске

Арт-стилисты Международной Академии KEUNE DESIGN и чемпионы мира по парикмахерскому искусству представили коллекции "Трансформация искусства — от искусственного интеллекта до современной классики".

На фото: модель во время выступления с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На создание такой футуристической прически мастеру требуется не один час.

На фото: модель демонстрирует прическу из коллекции Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства Трансформация с коллекцией Александра Смолкина Черный квадрат Малевича в кинотеатре Победа в Новосибирске

На создание такой футуристической прически мастеру требуется не один час.

На фото: модель демонстрирует прическу из коллекции Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Парикмахеры вдохновлялись произведениями живописи, сказками, музыкой и спектаклями.

Hа шоу парикмахерского искусства Трансформация

Парикмахеры вдохновлялись произведениями живописи, сказками, музыкой и спектаклями.

© РИА Новости
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4 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства Трансформация с коллекцией Алины Завьяловой Щелкунчик, созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского в кинотеатре Победа в Новосибирске

На фото: модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Конечно, чтобы закрепить такую сложную укладку, мастера использовали профессиональные гели, лаки для волос.

На фото: подготовка модели к выступлению на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".

Подготовка модели к выступлению на шоу парикмахерского искусства Трансформация с коллекцией Александра Смолкина Черный квадрат Малевича в кинотеатре Победа в Новосибирске

Конечно, чтобы закрепить такую сложную укладку, мастера использовали профессиональные гели, лаки для волос.

На фото: подготовка модели к выступлению на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девушки должны были не просто продемонстрировать прическу, но и вместе с парикмахерами создать определенный образ.

На фото: модель во время выступления на шоу с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства Трансформация с коллекцией Александра Смолкина Черный квадрат Малевича в кинотеатре Победа в Новосибирске

Девушки должны были не просто продемонстрировать прическу, но и вместе с парикмахерами создать определенный образ.

На фото: модель во время выступления на шоу с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

А зрители могли не только насладиться ярким шоу, но и увидеть, как работают мастера.

Hа шоу парикмахерского искусства Трансформация

А зрители могли не только насладиться ярким шоу, но и увидеть, как работают мастера.

© РИА Новости
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