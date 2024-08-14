Полная "Трансформация": самые невероятные прически на шоу парикмахеров

В Новосибирске прошло шоу парикмахерского искусства "Трансформация"
Необычное шоу состоялось в новосибирском кинотеатре "Победа".
Арт-стилисты Международной Академии KEUNE DESIGN и чемпионы мира по парикмахерскому искусству представили коллекции "Трансформация искусства — от искусственного интеллекта до современной классики".
На фото: модель во время выступления с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.
Арт-стилисты Международной Академии KEUNE DESIGN и чемпионы мира по парикмахерскому искусству представили коллекции "Трансформация искусства — от искусственного интеллекта до современной классики".
На фото: модель во время выступления с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.
На создание такой футуристической прически мастеру требуется не один час.
На фото: модель демонстрирует прическу из коллекции Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".
На создание такой футуристической прически мастеру требуется не один час.
На фото: модель демонстрирует прическу из коллекции Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".
Парикмахеры вдохновлялись произведениями живописи, сказками, музыкой и спектаклями.
Парикмахеры вдохновлялись произведениями живописи, сказками, музыкой и спектаклями.
На фото: модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.
На фото: модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства с коллекцией Алины Завьяловой "Щелкунчик", созданной по мотивам русского балета Петра Чайковского.
Конечно, чтобы закрепить такую сложную укладку, мастера использовали профессиональные гели, лаки для волос.
На фото: подготовка модели к выступлению на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".
Конечно, чтобы закрепить такую сложную укладку, мастера использовали профессиональные гели, лаки для волос.
На фото: подготовка модели к выступлению на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".
Девушки должны были не просто продемонстрировать прическу, но и вместе с парикмахерами создать определенный образ.
На фото: модель во время выступления на шоу с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".
Девушки должны были не просто продемонстрировать прическу, но и вместе с парикмахерами создать определенный образ.
На фото: модель во время выступления на шоу с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича".
А зрители могли не только насладиться ярким шоу, но и увидеть, как работают мастера.
А зрители могли не только насладиться ярким шоу, но и увидеть, как работают мастера.