https://ria.ru/20240814/shkolniki-1966258693.html

Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по ИИ

Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по ИИ - РИА Новости, 14.08.2024

Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по ИИ

Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в Болгарии, сообщили РИА Новости в Т-Банке. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:32

2024-08-14T19:32

2024-08-14T21:23

россия

болгария

центральный университет (цу)

в мире

искусственный интеллект (ии)

образование

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в Болгарии, сообщили РИА Новости в Т-Банке."В Болгарии подвели итоги первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая прошла с 9 по 14 августа 2024 года. Сборная России показала лучший результат в научном туре конкурса и завоевала золотые медали, завоевала серебро в практическом этапе и стала первой по сумме баллов за оба этапа конкурса", — рассказали агентству.В финале отечественная сборная встретилась с талантливыми школьниками из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие.Состязание состояло из двух этапов: научного и практического. В первом раунде старшеклассники решали три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения.Сборная России в этом туре набрала абсолютное большинство конкурсных баллов и обошла другие команды. Во втором туре они занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других. В этой части состязания команда получила серебро. Золотых медалей удостоились учащиеся и выпускники московской школы Летово, победители и призеры различных олимпиад и конкурсов.За подготовку команды отвечал Центральный университет (ЦУ), созданный при поддержке Т-Банка и других ведущих компаний.Подготовка команды продолжалась около двух месяцев и проходила на базе Центрального университета. Ведущие российские эксперты в области искусственного интеллекта из ЦУ, AI Masters, Deep Learning School и международных компаний тренировали сборную к состязаниям.

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https://ria.ru/20240713/olimpiada-1959451333.html

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россия, болгария, центральный университет (цу), в мире, искусственный интеллект (ии), образование