https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html

Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века

Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века - РИА Новости, 14.08.2024

Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века

Напряженная обстановка в Красном море вынуждает искать альтернативные морские маршруты. Плыть вокруг Африки долго и дорого, быстрее и безопаснее — через... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:00

2024-08-14T16:23

экономика

россия

европа

азия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северный морской путь

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Напряженная обстановка в Красном море вынуждает искать альтернативные морские маршруты. Плыть вокруг Африки долго и дорого, быстрее и безопаснее — через Арктику. Впервые за три года уголь из балтийских портов отправили в Азию по Северному морскому пути (СМП). О потенциале и перспективах этой транспортной артерии — в материале РИА Новости.Приходится приспосабливатьсяРазворот на Восток серьезно осложнил экспорт энергоресурсов. Пока основным потребителем угля оставалась Европа, транспортное плечо было коротким и удобным. Теперь же доставка дольше, а цена на топливо ниже — сказалась стабилизация на газовом рынке."Санкции и непомерные цены на газ многих вынудили переходить на уголь, и он был довольно дорогой. Собственные месторождения не разрабатывали — возник дефицит. Но по мере закрытия энергоемких производств подешевел и уголь", — объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.Вместе с тем главная сложность в логистике — перевозка на большие расстояния. Это снижает рентабельность. "Особенно пострадала Кемеровская область — до Азии далеко, железная дорога перегружена — Восточный полигон и так забит углем. Пришлось перестраивать внутренние рынки и наращивать добычу на Дальнем Востоке", — отмечает экономист.Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский указывает: Китай и страны Юго-Восточной Азии — основные потребители угля, по меньше мере на следующие пять лет. Так, по данным таможенной службы КНР, только в первом полугодии российский импорт достиг 43 миллионов тонн. Значит, надо перестраивать логистику.Транспортная проблемаАрский полагает, что большую пользу принесет развитие международного транспортного коридора "Север — Юг". Это значительно облегчит сообщение с Ираном, Индией и другими соседними странами. Однако пропускная способность железной дороги ограничена. Без морских перевозок не обойтись.Низкие цены на уголь делают маршрут в обход мыса Доброй Надежды все менее рентабельным, а возить через Суэцкий канал небезопасно.Так, в июне хуситы атаковали два греческих сухогруза Tutor и Transworld Navigator с российским углем. Первое затонуло вместе с грузом из Усть-Луги, второе получило легкие повреждения и продолжило движение.В таких условиях все большее значение приобретает Северный морской путь. Сложный арктический маршрут — единственный, не пересекающий воды недружественных государств. "Кроме того, он сокращает дорогу от Европы до Азии на 30-40%, а также значительно укорачивает время транспортировки между западными и восточными регионами России", — говорит заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов.В прошлом году по СМП успешно переправили 36,2 миллиона тонн грузов — на 250 тысяч тонн выше целевого показателя, подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев.Опасное местоВ летнюю навигацию впервые с 2021-го по СМП в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) отправили партию угля — балкер "Адмирал Шмидт" вышел из Усть-Луги в китайский Цаофэйдянь в середине июля, сообщает международное ценовое агентство Argus. Сейчас судно находится в Баренцевом море. Несмотря на благоприятную ледовую обстановку, в дальнейшем сухогрузу может понадобиться помощь ледокола.Даже в летний сезон отдельные районы маршрута непроходимы для обычных судов из-за тяжелых льдов. Кроме того, постоянно растущий грузопоток вносит коррективы — сломанный лед потом смерзается в более прочный, предупредил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на форуме "Арктика — регионы".По его словам, несмотря на таяние льдов, в ближайшие полвека без ледоколов не обойтись."Имеющегося атомного флота для работы на маршруте круглый год не хватает, поскольку часть ледоколов дежурит на других участках, например Обской губе", — уточняет Завьялов.Пока перевозки по СМП несравнимо меньше, чем через Красное море, тем не менее эксперт считает, что маршрут осваивают довольно быстро. Ожидается, что благодаря организации дежурства атомоходов в восточном секторе и использованию судов высокого ледового класса для прохода части пути без сопровождения, к 2030-му удастся обеспечить круглогодичную навигацию.

https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html

https://ria.ru/20240808/spg-1964494606.html

россия

европа

азия

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экономика, россия, европа, азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь