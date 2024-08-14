https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html
Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века
Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века - РИА Новости, 14.08.2024
Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века
Напряженная обстановка в Красном море вынуждает искать альтернативные морские маршруты. Плыть вокруг Африки долго и дорого, быстрее и безопаснее — через... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:00
2024-08-14T08:00
2024-08-14T16:23
экономика
россия
европа
азия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900921630_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_34c2fb447dad51b8a52fd1fd3f649d00.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Напряженная обстановка в Красном море вынуждает искать альтернативные морские маршруты. Плыть вокруг Африки долго и дорого, быстрее и безопаснее — через Арктику. Впервые за три года уголь из балтийских портов отправили в Азию по Северному морскому пути (СМП). О потенциале и перспективах этой транспортной артерии — в материале РИА Новости.Приходится приспосабливатьсяРазворот на Восток серьезно осложнил экспорт энергоресурсов. Пока основным потребителем угля оставалась Европа, транспортное плечо было коротким и удобным. Теперь же доставка дольше, а цена на топливо ниже — сказалась стабилизация на газовом рынке."Санкции и непомерные цены на газ многих вынудили переходить на уголь, и он был довольно дорогой. Собственные месторождения не разрабатывали — возник дефицит. Но по мере закрытия энергоемких производств подешевел и уголь", — объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.Вместе с тем главная сложность в логистике — перевозка на большие расстояния. Это снижает рентабельность. "Особенно пострадала Кемеровская область — до Азии далеко, железная дорога перегружена — Восточный полигон и так забит углем. Пришлось перестраивать внутренние рынки и наращивать добычу на Дальнем Востоке", — отмечает экономист.Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский указывает: Китай и страны Юго-Восточной Азии — основные потребители угля, по меньше мере на следующие пять лет. Так, по данным таможенной службы КНР, только в первом полугодии российский импорт достиг 43 миллионов тонн. Значит, надо перестраивать логистику.Транспортная проблемаАрский полагает, что большую пользу принесет развитие международного транспортного коридора "Север — Юг". Это значительно облегчит сообщение с Ираном, Индией и другими соседними странами. Однако пропускная способность железной дороги ограничена. Без морских перевозок не обойтись.Низкие цены на уголь делают маршрут в обход мыса Доброй Надежды все менее рентабельным, а возить через Суэцкий канал небезопасно.Так, в июне хуситы атаковали два греческих сухогруза Tutor и Transworld Navigator с российским углем. Первое затонуло вместе с грузом из Усть-Луги, второе получило легкие повреждения и продолжило движение.В таких условиях все большее значение приобретает Северный морской путь. Сложный арктический маршрут — единственный, не пересекающий воды недружественных государств. "Кроме того, он сокращает дорогу от Европы до Азии на 30-40%, а также значительно укорачивает время транспортировки между западными и восточными регионами России", — говорит заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов.В прошлом году по СМП успешно переправили 36,2 миллиона тонн грузов — на 250 тысяч тонн выше целевого показателя, подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев.Опасное местоВ летнюю навигацию впервые с 2021-го по СМП в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) отправили партию угля — балкер "Адмирал Шмидт" вышел из Усть-Луги в китайский Цаофэйдянь в середине июля, сообщает международное ценовое агентство Argus. Сейчас судно находится в Баренцевом море. Несмотря на благоприятную ледовую обстановку, в дальнейшем сухогрузу может понадобиться помощь ледокола.Даже в летний сезон отдельные районы маршрута непроходимы для обычных судов из-за тяжелых льдов. Кроме того, постоянно растущий грузопоток вносит коррективы — сломанный лед потом смерзается в более прочный, предупредил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на форуме "Арктика — регионы".По его словам, несмотря на таяние льдов, в ближайшие полвека без ледоколов не обойтись."Имеющегося атомного флота для работы на маршруте круглый год не хватает, поскольку часть ледоколов дежурит на других участках, например Обской губе", — уточняет Завьялов.Пока перевозки по СМП несравнимо меньше, чем через Красное море, тем не менее эксперт считает, что маршрут осваивают довольно быстро. Ожидается, что благодаря организации дежурства атомоходов в восточном секторе и использованию судов высокого ледового класса для прохода части пути без сопровождения, к 2030-му удастся обеспечить круглогодичную навигацию.
https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html
https://ria.ru/20240808/spg-1964494606.html
россия
европа
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900921630_188:0:1147:719_1920x0_80_0_0_ec36e1e9da3dfa98e532ca5f6ba34d31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь
Экономика, Россия, Европа, Азия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь
Глобальный передел. Россия поставила на главный проект XXI века
Аналитики: Севморпуть сократит время доставки грузов в Азию до 40%
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Напряженная обстановка в Красном море вынуждает искать альтернативные морские маршруты. Плыть вокруг Африки долго и дорого, быстрее и безопаснее — через Арктику. Впервые за три года уголь из балтийских портов отправили в Азию по Северному морскому пути (СМП). О потенциале и перспективах этой транспортной артерии — в материале РИА Новости.
Приходится приспосабливаться
Разворот на Восток серьезно осложнил экспорт энергоресурсов. Пока основным потребителем угля оставалась Европа, транспортное плечо было коротким и удобным. Теперь же доставка дольше, а цена на топливо ниже — сказалась стабилизация на газовом рынке.
"Санкции и непомерные цены на газ многих вынудили переходить на уголь, и он был довольно дорогой. Собственные месторождения не разрабатывали — возник дефицит. Но по мере закрытия энергоемких производств подешевел и уголь", — объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.
Вместе с тем главная сложность в логистике — перевозка на большие расстояния. Это снижает рентабельность. "Особенно пострадала Кемеровская область — до Азии далеко, железная дорога перегружена — Восточный полигон и так забит углем. Пришлось перестраивать внутренние рынки и наращивать добычу на Дальнем Востоке", — отмечает экономист.
Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский указывает: Китай и страны Юго-Восточной Азии — основные потребители угля, по меньше мере на следующие пять лет. Так, по данным таможенной службы КНР, только в первом полугодии российский импорт достиг 43 миллионов тонн. Значит, надо перестраивать логистику.
Арский полагает, что большую пользу принесет развитие международного транспортного коридора "Север — Юг". Это значительно облегчит сообщение с Ираном, Индией и другими соседними странами. Однако пропускная способность железной дороги ограничена. Без морских перевозок не обойтись.
Низкие цены на уголь делают маршрут в обход мыса Доброй Надежды все менее рентабельным, а возить через Суэцкий канал небезопасно.
Так, в июне хуситы атаковали два греческих сухогруза Tutor и Transworld Navigator с российским углем. Первое затонуло вместе с грузом из Усть-Луги, второе получило легкие повреждения и продолжило движение.
В таких условиях все большее значение приобретает Северный морской путь. Сложный арктический маршрут — единственный, не пересекающий воды недружественных государств. "Кроме того, он сокращает дорогу от Европы до Азии на 30-40%, а также значительно укорачивает время транспортировки между западными и восточными регионами России", — говорит заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов.
В прошлом году по СМП успешно переправили 36,2 миллиона тонн грузов — на 250 тысяч тонн выше целевого показателя, подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В летнюю навигацию впервые с 2021-го по СМП в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) отправили партию угля — балкер "Адмирал Шмидт" вышел из Усть-Луги в китайский Цаофэйдянь в середине июля, сообщает международное ценовое агентство Argus. Сейчас судно находится в Баренцевом море. Несмотря на благоприятную ледовую обстановку, в дальнейшем сухогрузу может понадобиться помощь ледокола.
Даже в летний сезон отдельные районы маршрута непроходимы для обычных судов из-за тяжелых льдов. Кроме того, постоянно растущий грузопоток вносит коррективы — сломанный лед потом смерзается в более прочный, предупредил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на форуме "Арктика — регионы".
По его словам, несмотря на таяние льдов, в ближайшие полвека без ледоколов не обойтись.
"Имеющегося атомного флота для работы на маршруте круглый год не хватает, поскольку часть ледоколов дежурит на других участках, например Обской губе", — уточняет Завьялов.
Пока перевозки по СМП несравнимо меньше, чем через Красное море, тем не менее эксперт считает, что маршрут осваивают довольно быстро. Ожидается, что благодаря организации дежурства атомоходов в восточном секторе и использованию судов высокого ледового класса для прохода части пути без сопровождения, к 2030-му удастся обеспечить круглогодичную навигацию.