Россия ценит стремление Сербии отстоять свою независимость, заявил Лавров
Лавров: Россия высоко ценит твердость Сербии в противодействии цветной революции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил твердость руководства Сербии в противостоянии Западу. Об этом он заявил на встрече с сербским вице-премьером Александром Вулином.
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"Мы оценили твердость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе и служат целям всячески подорвать линию президента Вучича на единство сербского народа", — сказал министр.
Лавров приветствовал Вулина в Москве и добавил, что в рамках его визита планируется насыщенная программа, которая отражает приоритетные направления сотрудничества двух стран.
"В наших двусторонних отношениях у нас много планов. Им хотят помешать. Убежден, что регулярные контакты наших руководителей, премьер-министров, заместителей премьер-министров, включая вас, дорогой Александр, отношения между министерствами иностранных дел и парламентами создали и продолжают укреплять прочный фундамент, отвечающий интересам наших народов", — добавил Лавров.
В конце прошлой недели президент Сербии заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в стране госперевороте. Это произошло на фоне массовых акций протеста против добычи лития. По словам Вулина, цель этих протестов — не защита экологии, а свержение нынешней власти.
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Запад пытается воспользоваться протестными настроениями, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в стране, через марионеточные СМИ и НПО разжечь в обществе негативные эмоции и развернуть их против руководства государства. Москва считает подобную тактику деструктивной и безответственной, несущей прямую угрозу Сербии.