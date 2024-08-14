https://ria.ru/20240814/serbiya-1966229884.html

Россия ценит стремление Сербии отстоять свою независимость, заявил Лавров

Россия ценит стремление Сербии отстоять свою независимость, заявил Лавров - РИА Новости, 14.08.2024

Россия ценит стремление Сербии отстоять свою независимость, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил твердость руководства Сербии в противостоянии Западу. Об этом он заявил на встрече с сербским вице-премьером РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:20

2024-08-14T17:20

2024-08-14T18:00

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил твердость руководства Сербии в противостоянии Западу. Об этом он заявил на встрече с сербским вице-премьером Александром Вулином. Лавров отметил, что Запад с разной степенью успеха практиковал цветные революции в Грузии и на Украине, сейчас нечто похожее происходит в Молдавии, а совсем недавно — в Сербии. "Мы оценили твердость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе и служат целям всячески подорвать линию президента Вучича на единство сербского народа", — сказал министр. Лавров приветствовал Вулина в Москве и добавил, что в рамках его визита планируется насыщенная программа, которая отражает приоритетные направления сотрудничества двух стран. "В наших двусторонних отношениях у нас много планов. Им хотят помешать. Убежден, что регулярные контакты наших руководителей, премьер-министров, заместителей премьер-министров, включая вас, дорогой Александр, отношения между министерствами иностранных дел и парламентами создали и продолжают укреплять прочный фундамент, отвечающий интересам наших народов", — добавил Лавров.В конце прошлой недели президент Сербии заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в стране госперевороте. Это произошло на фоне массовых акций протеста против добычи лития. По словам Вулина, цель этих протестов — не защита экологии, а свержение нынешней власти.Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Запад пытается воспользоваться протестными настроениями, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в стране, через марионеточные СМИ и НПО разжечь в обществе негативные эмоции и развернуть их против руководства государства. Москва считает подобную тактику деструктивной и безответственной, несущей прямую угрозу Сербии.

https://ria.ru/20240814/vulin-1965905824.html

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965599182.html

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в мире, сербия, москва, россия, сергей лавров, александр вулин